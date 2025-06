Yle: Sähkössä hintapiikki, tästä se johtuu

Maanantaina koettu pörssisähkön hintapiikki johtuu kolmesta eri tekijästä, Yle kertoo. Tänään kello 9 kilowattitunnin arvonlisäverollinen hinta kävi 37,64 sentissä. Tiistaina sähkö alkaa kallistua iltaa kohden ja kallein tunti on iltayhdeksältä.

Fingridin energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa toteaa, että maanantai on ollut hyvin heikkotuulinen päivä ja Suomen sähköjärjestelmä on tuulivoimavaltainen.

Suomen ja Pohjois-Ruotsin siirtokyky on tavallista pienempi johtuen voimajohtojen huolto- ja rakennustöistä. Viron-yhteys on puolestaan on yhä rajoittunut Estlink 2 -kaapelin vaurion vuoksi, jonka Eagle S -tankkeri aiheutti ankkurillaan joulupäivänä.

Lisäksi Olkiluodon ydinvoimalan kakkosyksikön vuosihuolto vaikuttaa osaltaan hintaan ja kokonaisuuteen, vaikka yksinään se ei maanantain hintoja nostanutkaan. Vuosihuollon pitäisi päättyä ensi sunnuntaina.