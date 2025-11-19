Yle: Postipakettia ei tänä jouluna voi lähettää Yhdysvaltoihin

Pakettien kuljettaminen Yhdysvaltoihin on toistaiseksi keskeytetty, joten suomalaiset eivät voi tänä jouluna lähettää paketteja Yhdysvaltoihin. Asiasta kertoo Yle.

Syynä on presidentti Donald Trumpin hallinnon päätös poistaa tullivapaus enintään 800 dollarin arvoisilta lähetyksiltä. Sen mukaan asiakkaan pitää maksaa tullit jo ennen kuin lähetys kuljetetaan maahan. Tämä Postin mukaan aiheuttaa epävarmuutta kuljetuksiin, palautuksiin ja vastuisiin myös Suomessa.

– Läheisiä voi kuitenkin muistaa myös muilla tavoin – esimerkiksi kortit ja kirjeet Yhdysvaltoihin kulkevat normaalisti ja tuovat varmasti iloa ja lämpöä joulun aikaan, Postin kansainvälisistä postipalveluista vastaava Minna Kovanen kertoo Ylelle.

Posti sanoo tiedottavansa heti, jos asiaan tulee muutoksia.

– Kaikkien toimijoiden intressi ja tavoite on saada kuljetukset Yhdysvaltoihin toimimaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja sujuvasti. Myös Postin, Kovanen sanoo.