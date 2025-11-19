Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Pakettien lajittelua. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Yle: Postipakettia ei tänä jouluna voi lähettää Yhdysvaltoihin

  • Julkaistu 19.11.2025 | 09:14
  • Päivitetty 19.11.2025 | 09:15
  • Yhdysvallat
Kortit ja kirjeet kulkevat yhä normaalisti.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pakettien kuljettaminen Yhdysvaltoihin on toistaiseksi keskeytetty, joten suomalaiset eivät voi tänä jouluna lähettää paketteja Yhdysvaltoihin. Asiasta kertoo Yle.

Syynä on presidentti Donald Trumpin hallinnon päätös poistaa tullivapaus enintään 800 dollarin arvoisilta lähetyksiltä. Sen mukaan asiakkaan pitää maksaa tullit jo ennen kuin lähetys kuljetetaan maahan. Tämä Postin mukaan aiheuttaa epävarmuutta kuljetuksiin, palautuksiin ja vastuisiin myös Suomessa.

– Läheisiä voi kuitenkin muistaa myös muilla tavoin – esimerkiksi kortit ja kirjeet Yhdysvaltoihin kulkevat normaalisti ja tuovat varmasti iloa ja lämpöä joulun aikaan, Postin kansainvälisistä postipalveluista vastaava Minna Kovanen kertoo Ylelle.

 Posti sanoo tiedottavansa heti, jos asiaan tulee muutoksia.

– Kaikkien toimijoiden intressi ja tavoite on saada kuljetukset Yhdysvaltoihin toimimaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja sujuvasti. Myös Postin, Kovanen sanoo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)