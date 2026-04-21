Yle: Pieni kunta hoiti tekoälyllä kuukausien työn päivissä

Keski-Suomessa sijaitseva Konnevesi nopeutti yksityistieavustusten käsittelyn kuukausista muutamaan päivään tekoälyn ja automatisoinnin avulla, kertoo Yle.

Kunnan kokeilussa tekoäly muodosti ehdotuksen päätöksestä, jonka työntekijä lopuksi tarkasti ja hyväksyi.

Kunnanjohtaja Mika Pasasen mukaan automatisointi tehosti työtä ja vähensi myös inhimillisiä virheitä. Lisäksi tienhoitokunnan kokivat avustuksen haun aiempaa helpommaksi.

– 85 prosenttia säästetään työaikaa. Aiemmin kaiken muun työn ohella, kun meidän 80 tienhoitokuntaa hakivat avustusta, niin kesti noin kaksi ja puoli kuukautta, että prosessi meni läpi ja rahat oli tilillä. Nyt käytännössä saman viikon aikana pystytään siirtymään maksatukseen, ja näin nopeutetaan prosessia todella paljon, Pasanen sanoo Ylen videolla.

Ennen kokeilua pienessä 2 400 asukkaan kunnassa oli havahduttu siihen, että asukkaiden vähentymisen myötä taloustilanne heikkenee ja työntekijät eläköityvät. Samaan aikaan kuntahallinnossa yhä paljon työtä tehdään käsin, ja samoja tietoja joudutaan tallentamaan useisiin järjestelmiin.

Konnevesi ei vienyt pilottia läpi yksin, vaan mukana oli seitsemän muuta pientä kuntaa eri puolilta Suomea. Sitra rahoitti kokeilua.