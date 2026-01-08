Yle: Onko tipattomassa tammikuussa järkeä?

Tammikuussa monella on tapana pitää ”tipatonta tammikuuta” eli pidättäytyä alkoholin juomisesta kuukauden ajaksi. Helsingin yliopiston kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen kertoo Ylen haastattelussa, onko tipattoman kuukauden pitämisellä todellisia terveysvaikutuksia.

Hänen mukaansa elimistö hyötyy aina, kun sitä kuormitetaan normaalia vähemmän esimerkiksi alkoholilla. Jos alkoholinkäyttö on aiemmin ollut runsasta, tipattomuus voi näkyä maksan parantuneena kuntona jo parissa viikossa. Tämä johtuu siitä, että maksa reagoi nopeasti muutoksiin elintavoissa.

Samalla Pietiläinen muistuttaa, että tipattomalla tammikuulla ei ole kokonaisuuden kannalta suurta merkitystä, jos vuoden muina kuukausina käyttää alkoholia runsaasti. Siksi yhden tipattoman kuukauden terveyshyödyt kumoutuvat nopeasti, jos alkoholinkäyttö palautuu entiselleen tai jopa pahemmaksi heti tammikuun loputtua.

Alkoholista pidättäytyminen ei ole ainoa tapa edistää terveellisiä elintapoja. Monilla on tammikuussa tapana pitää myös esimerkiksi herkkulakkoa tai taukoa energiajuomien nauttimisesta. Niihin pätee sama sääntö kuin alkoholinkin kanssa: yhden kuukauden tauko ei pitkässä juoksussa paljoa auta, jos elintavat palautuvat tammikuun jälkeen heti ennalleen.

