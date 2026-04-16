Yle: Nuorten työllistymisseteleille vähän kysyntää – 30 miljoonaa varattu

Nuorisotyöttömyyttä vastaan kehitetyille nuorten työllistymisseteleille on ollut vain vähän kysyntää, kertoo Ylen tekemä selvitys.
Työllistymissetelissä on kyse avustuksesta, jonka on tarkoitus kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuoria määräaikaisiin työsuhteisiin.
Valtio on myöntänyt seteleitä varten rahaa yhteensä 30 miljoonaa euroa. Yritysten saama avustus kattaa puolet nuoren palkasta kuuden kuukauden työsuhteessa 1500 euroon asti.
Esimerkiksi Helsingin työllisyysalueella seteleitä on myönnetty viisi.
Oulun seudun työllisyysalueella työllistymisseteliä oli jaettu neljä, kun rahoitusta riittäisi yli 300 seteliin.
Espoo-Kauniaisen työllisyysalueella seteleitä oli myönnetty kolme ja Jyväskylän ja Muuramen työllisyysalueella yhdeksän.
Alueiden edustajien mukaan suurin syy vähäisen kysynnän takana on yleinen talousahdinko, työpaikkojen vähyys ja heikko työvoiman kysyntä.
Useampi alue nostaa esiin myös setelin saamisen tiukat ehdot. Yhtenä ehtona on, että yritys sitoutuu palkkaamaan nuoren kuudeksi kuukaudeksi, mikä tarkoittaa sitä, että tukea ei voi käyttää nuoren palkkaamiseksi kesätöihin.