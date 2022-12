Yle: Nuorten kuolonkolareissa on ollut synkkä vuosi

Liikenneturvan mukaan nuorten kuljettajien kuolemanriski tieliikenteessä on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna, kertoo Ylen uutiset. Viimeksi Loimaalla kuoli liikenneonnettomuudessa kaksi nuorta aikuista noin viikko sitten.

Savonlinnassa vuosi on ollut murheellinen: lyhyen ajan sisään on tapahtunut kaksi nuorten kuolonkolaria, joissa on kuollut yhteensä viisi nuorta.

Itä-Suomen poliisin ylikonstaapeli Pekka Lötjönen on havainnut nuorten asenteiden muuttuneen liikenteessä.

– Piittaamattomuus liikennesääntöjä kohtaan on lisääntynyt, ja nuoret kokeilevat rajoja monella tavalla, hän sanoo Ylelle.

Lötjönen kertoo myös somen liittyvän rajojen kokeiluun yhä enemmän.

– Siellä jaetaan omia ajamisvideoita ja hurjastelukuvia. Esimerkkejä tulee somesta.

Nuorten kuolonkolareihin on usein syynä huomattava ylinopeus. Lötjönen kertoo sen liittyneen myös Savonlinnan kuolonkolareihin.

Liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen Onnettomuustietoinstituutista sanoo Ylelle, että nuorien kuljettajien aivojen ja erityisesti etuotsalohkojen alueen kehittyminen on vielä kesken.

– Alue vastaa toiminnan ohjauksesta, johon liittyy hyvin vahvasti tarkkaavuus, motivaatio ja sitä kautta myös riskinotto.

Yli 20-vuotisen poliisiuransa aikana Pekka Lötjönen sanoo huomanneensa, että yleensä nuoret muistavat ikätoveriensa kuolonkolarit viikon tai kahden ajan.

Hän kertoo, että tälläkään kertaa useammatkaan kuolonkolarit eivät ole hillinneet kaikkien kaasujalkaa, vaan Savonlinnassa on mitattu kovia nopeuksia kaupunkialueella.

– Ihmetyttää, että eivätkö nämä vakavat onnettomuudet enempää herätä nuoria ajattelemaan omaa ajokäytöstään.