Yle: Nämä ovat yhä useammin este asuntolainalle

Monilla asuntolainan saaminen saattaa riippua nyt ostettavan asunnon kunnosta, kertoo Yle.

– Vielä hetki sitten pankit katsoivat enemmän asiakkaan tilannetta, mutta nyt katsotaan paljon enemmän sitä, mitä ollaan ostamassa, kertoo Tampereen Ratinan Kiinteistömaailman kiinteistönvälittäjänä ja yrittäjänä työskentelevä Tommi Luosmala Ylelle.

Kiinteistömaailman ohella myös muissa suurissa kiinteistönvälitysfirmoissa on havahduttu tilanteeseen.

Huoneistokeskus, Bo LKV ja Habita kertovat Ylelle pankkien kartoittaneen viime vuosina aiempaa tarkemmin ostettavan asunnon kuntoa.

Lainansaanti on kiinteistönvälittäjien mukaan vaikeutunut erityisesti kahdenlaisiin kohteisiin: vanhoihin remonttia kaipaaviin omakotitaloihin ja osakehuoneistoihin, joissa taloyhtiöön on tulossa isompia korjauksia.

Esimerkiksi taloyhtiön lähestyvä julkisivu- tai putkiremontti on ollut osalle asiakkaista esteenä asuntolainan saamiselle.

Pankki kartoittaa myös ostettavan asunto-osakeyhtiön huoneiston kuntoa pyytämällä asuntolainan hakijalta muun muassa isännöitsijäntodistuksen, energiatodistuksen ja osakehuoneistotulosteen.

Joissakin tapauksissa lainaa varten on vaadittu myös taloyhtiön osakasluettelo.

OP Pohjolan ja Nordean mukaan asuntolainan myöntämisen kriteereihin ei kuitenkaan ole hiljattain tehty muutoksia.