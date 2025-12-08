Yle: Maahanmuuttajille myydään keksittyä unelmaa Suomesta

Suomalaisten korkeakoulujen käyttämät koulutusagentit kertovat harhaanjohtavaa tietoa ja myyvät keksittyä unelmaa Suomesta ulkomaalaisille opiskelijoille, paljastaa Ylen MOT-dokumentti.

Suomeen on tullut viime vuosina tuhansittain opiskelijoita muun muassa Intiasta, Nepalista, Bangladeshista ja Sri Lankasta. Opiskelijoita suomalaisiin korkeakouluihin hankkineet agenttitoimistot ovat MOT:n mukaan korostaneet markkinoinnissaan Suomen mainetta maailman onnellisimpana maana ja antaneet katteettomia lupauksia erityisen helposta työnsaannista ja hyvistä tuloista, vaikka ei osaisi suomen kieltä.

– Kun olet löytänyt osa-aikatyön, pystyt helposti kattamaan kulut siellä. Et tarvitse erikseen säästöjä elämiseen tai asumiseen, vaan ne hoituvat osa-aikatyön tuloilla, usean ammattikorkeakoulun kumppani on Ylen mukaan vakuuttanut asiakkailleen.

MOT on nauhoittanut puheluita koulutusagenttien kanssa.

– Töitä saa, jos ei ole tarvetta kommunikoida. Jos opiskelija tekee fyysistä työtä, jossa ei tarvitse keskustella suomeksi, niin silloin voi saada töitä ilman englantia tai suomea, ulkomaalaisille kerrotaan.

Lupaukset eivät vastaa todellisuutta. Ylen MOT on kertonut aiemmin, kuinka väärien tietojen seurauksena Suomeen tulleet opiskelijat ovat ajautuneet köyhyyteen ja leipäjonoihin.

Ammattikorkeakoulut pitävät agenttien lupauksia katteettomina ja harkitsevat sopimusten purkamista.

– Ei ole kenenkään etu, että ulkomaiset opiskelijat joutuvat agenttien lupausten seurauksena taloudellisiin vaikeuksiin. Silloin on hyvin todennäköistä, että he saattavat joutua lopettamaan opinnot, toteaa LABin koulutuksen vararehtori Mari-Anna Suurmunne Ylelle.