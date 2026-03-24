Suomi on maailman toiseksi vähiten rasistinen maa – Martin Paasi: Kumoaa vasemmiston väitteet

Suomi on maailman toiseksi vähiten rasistinen maa. Asia ilmenee tuoreen kansainvälisen vertailun tuloksista. Suomea vähemmän rasistinen oli ainoastaan Tanska.

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Euroopan maat ylipäätään ovat vähiten rasistisimpia. Sen sijaan monet Lähi-idän valtiot korostuvat rasististen maiden joukossa. Vertailun kaikkein rasistisin maa oli Iran. Muita rasistisimpia maita olivat muun muassa Valko-Venäjä, Etelä-Korea ja Myanmar. Rasistisimpien maiden joukossa olivat lisäksi esimerkiksi Saudi-Arabia ja Qatar. Vertailussa oli mukana 89 valtiota eli kaikki maailman valtiot eivät olleet mukana.

Tulos on herättänyt runsaasti keskustelua. Monet ovat olleet asiasta yllättyneitä, sillä perinteisesti Suomea on väitetty rasistiseksi maaksi. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan tue väitteitä, joiden mukaan Suomessa on rasismia vähemmän kuin useissa muissa maissa.

Asian ottaa esille kansanedustaja Martin Paasi (kok.) viestipalvelu X:ssä. Hän huomauttaa, että viimeaikaisten tutkimusten mukaan Suomi on myös maailman onnellisin maa ja Suomessa asuvat maailman onnellisimmat maahanmuuttajat.

– Vihervasemmiston jatkuvien leimakirveiden sinkoillessa voisi luulla, että Suomessa on asiat näiltä osin huonosti. Vaan ei ole.

Viime vuosien keskusteluissa ihmisiä on leimattu rasisteiksi kevyinkin perustein. Yksi esimerkki on tilanne, jossa Suomeen muuttaneen maahanmuuttajan odotetaan hakevan töitä, elättävän itsensä tai noudattavan Suomen lakia. Paasi huomauttaa, että on täysin hyväksyttyä vaatia maahanmuuttajilta asioita.

– Kuten hyödyllisyyttä Suomelle, maan tapojen ja lakien kunnioittamista, integroitumista, töihin tulemista ja siellä pysymistä, vuosien kontribuutiota ennen etuuksien saamista.

Näitä asioita edellytetään kantaväestöltäkin. Paasi toteaakin, että tämä on ”puhdasta tolkkua”.

– Useimmat tapaamani tolkun maahanmuuttajatkin sanovat itsekin näin. Tietenkin. En minäkään esimerkiksi Saksaan muuttaessa kuvittelisi mitään muutakaan. Et varmaan sinäkään?

Paasin mukaan olemme maailman ykkösmaa maahanmuuttajille.

– Vielä kun pitäisimme huolen siitä, että Suomeen tulee Suomelle hyödyllistä maahanmuuttoa, niin voisimme sitten olla onnellisia täällä yhdessä pysyvällä, mukavalla ja kestävällä tavalla.

– Huomaa myös, etteivät ne Suomeen tulevat huippuosaajatkaan kaipaa tänne epäonnistunutta maahanmuuttopolitiikkaa, Paasi jatkaa.