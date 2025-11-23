Yle: Laukausten ääniä – poliisilla hälytys Helsingissä

Helsingin poliisi sai aamulla hälytyksen Jätkäsaareen taksikuskin ilmoitettua kuulemistaan laukausten äänistä Bahamankatu 5:n kohdalla. Asiasta kertoi Yle.
Paikalla havaittiin poliisin mukaan juoksijoita, mutta ketään ei ole tavoitettu. Tiedossa ei ole, että tapaukseen liittyisi henkilövahinkoja.
Silminnäkijät kertovat Ylelle kuulleensa ulkoa laukauksia muistuttavia ääniä ja nähneensä poliisipartioiden saapuvan alueelle.
Poliisin mukaan tilanteesta ei ole välitöntä vaaraa sivullisille.
Päivitettyjen tietojen mukaan poliisi ei ole löytänyt viitteitä, että alueella olisi ammuttu. Poliisi jatkaa asian selvittämistä. Tapahtumaa tutkitaan tällä hetkellä tapon yrityksenä, mutta rikosnimike voi vielä muuttua.
Juttua muokattu uusin tiedoin kello 11.55.