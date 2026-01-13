Verkkouutiset

Navigointijärjestelmien häirintä Itämeren alueella on lisääntynyt. PIXABAY

Yle: Laivojen ja lentokoneiden navigoinnissa vakavia häiriöitä Itämerellä

Meriliikenteessä suojautuminen on haastavaa.
Laivoihin ja lentokoneisiin kohdistunut GNSS-häirintä on lisääntynyt Itämerellä merkittävästi viime aikoina, kertoo Yle.

Etenkin niin sanotut spoofing-hyökkäykset ovat lisääntyneet. Niissä alusten navigointijärjestelmiä pyritään harhauttamaan väärällä sijainnilla. Harhautuksessa reittiä muutetaan yleisesti niin hienovaraisesti, ettei virhettä välttämättä edes huomata.

Lentokoneet pystyvät suojautumaan häirinnältä laivoja paremmin, sillä niissä on käytössä useita navigointijärjestelmiä. Laivoille häirinnältä suojautuminen on haastavampaa.

– Meriliikenteessä häirinnältä suojautuminen on erityisen haastavaa, koska monia vaihtoehtoisia navigointijärjestelmiä on purettu ja nykyiset järjestelmät ovat usein riippuvaisia satelliittipaikannuksesta, sanoo osastonjohtaja, professori Sanna Kaasalainen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta Ylelle.

Lentoliikenteessä on otettu käyttöön vanhoja navigointijärjestelmiä, joihin häirintä ei vaikuta. Ylen mukaan sama on edessä myös meriliikenteessä, ja monissa maissa on palautettu käyttöön vanhoja radiomajakoita.

