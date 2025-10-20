Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Lauantaina Lahden lähistöllä kolaroituja autoja kerättynä Tipon teollisuusalueelle. LEHTIKUVA / PEPE KORTENIEMI

Yle: Jos joudut ketjukolariin, vältä tätä virhettä

  • Julkaistu 20.10.2025 | 16:17
  • Päivitetty 20.10.2025 | 16:17
  • Liikenne
Kolarisumaan joutuneen ei kannata heti hypätä ulos autosta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Nelostiellä Lahden eteläpuolella tapahtui viikonloppuna useiden kymmenien autojen kolarisuma. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo Ylelle, että yleispätevää ohjetta ketjukolarin varalta on vaikea antaa, mutta kolme asiaa on hyvä muistaa.

Hänen mukaansa ensin kannattaa ainakin hetki seurata tilannetta omassa autossa, turvavyö kiinnitettynä.

– Jos tuntuu, että koko ajan ympärillä kopisee lisää, on oma auto todennäköisesti sillä hetkellä kuitenkin turvallisin paikka.

Kun tilanne on varmasti rauhoittunut, on aika poistua. Mahdollisuuksien mukaan kaikkien autossa olijoiden tulee poistua lähinnä olevan tien reunan suuntaan. Autojen välissä liikkumista tulee välttää.

Tärkeää on myös poistua mielellään mahdollisimman kauas tilanteesta, vaikka olisikin jo pientareen puolella.

– Sieltä voi koska vain auto singahtaa sinne pientareellekin, Vesalainen sanoo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)