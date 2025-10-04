Verkkouutiset

Sähköauton katsastusta Koivuhaan Autokatsastuksen tiloissa. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Yle: Joka kuudes sähköauto reputtaa katsastuksen, Tesla erottuu tilastoissa

  • Julkaistu 04.10.2025 | 13:08
  • Päivitetty 04.10.2025 | 13:08
  • Autot
Polttomoottoriautoja hylätään huomattavasti vähemmän katsastuksessa.
Sähköautot menestyvät huomattavasti polttomoottoriautoja huonommin katsastuksissa, kertoo Yle.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan ensimmäiseen katsastukseen tulleista, neljän vuoden ikäisistä täyssähköautoista hylättiin viime vuonna joka kuudes.

Vastaavan ikäisistä bensiiniautoista hylättiin viisi prosenttia ja dieselautoista 11 prosenttia.

Erityisesti Tesla Model 3 erottuu tilastoissa. Kyseisen mallin autoista joka toinen sai hylkytuomion.

Sähköautojen erityisenä ongelmana on alusta. Se ei välttämättä kestä auton painoa akkuineen ja rakenteiden kulumista.

Järvenpään Helppokatsastuksen asemapäällikkö Henri Lohilahti sanoo Ylelle, että pyöräntuennan viat ovat yleisiä sähköautoissa.

Lohilahti selittää sähköautojen tyyppivikoja niiden polttomoottoriautoja suuremmalla painolla ja suurella väännöllä paikaltaan lähdössä.

– Teslan malleissa on ollut erityisesti pyöräntuennan vikoja, hän sanoo.

Bensiini- ja dieselautoissa viat jakautuvat hänen mukaansa laajemmalle alueelle. Sähköautojen sähkötekniikka ei Lohikosken mukaan ole osoittautunut ongelmaksi.

