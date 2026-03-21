Professori IL:lle: Bensan hinta jopa kolmeen euroon litralta

Aalto-yliopiston professori Peter Lundin mukaan bensiinin hinta voi mahdollisesti nousta tulevana kesänä jopa kolmeen euroon litralta Iranin sodan johdosta, kertoo Iltalehti.

– Kyllä tuo raja voisi ylittyä, jos kriisi pahenee. Vuonna 2022 Venäjän hyökkäyksen yhteydessä bensiini kävi 2,5 eurossa litralta. Jos öljyn tynnyrihinta kipuaa silloisen huippuhinnan yli, niin lähellä ollaan bensan ennätyshintaa, professori sanoo Iltalehdelle.

Vaikka öljyvarmuusvarastoja otettaisiin käyttöön, ei Lund näe niiden vaikuttavan pumppuhintoihin alentavasti.

– Länsimaiden öljynvarmuusvarastojen käyttöönotolla ei liene suurta merkitystä tässä yhteydessä, ellei sitten niitä pureta merkittävästi. Varmuusvarastoja pitäisi IEA-maissa olla noin 3 kuukauden tarvetta varten. IEA-maiden 400 miljoonan tynnyrin purku markkinoille jokin aika sitten ei juuri öljyn hintaan vaikuttanut, koska maailman öljynkulutus on noin 100 miljoonaa tynnyriä päivässä.

Kesällä perinteisesti bensiininkulutus on noussut lomakauden takia. Lund toteaa tämänkin aiheuttavan hintaan nousupainetta, joskin suurin nousu on jo tapahtunut.

– Bensan hinta on noussut noin neljänneksen Iranin kriisin aikana ja raakaöljyn hinta on noussut tätä selvästi enemmän eli runsas 40 prosenttia, hän sanoo.