Kahdeksan vinkkiä polttoaineen säästämiseksi

Ajoneuvoasiantuntija Matas Buzelis CarVerticalista suosittelee muutamia yksinkertaisia tapoja ja ratkaisuja, jotka voivat auttaa pienentämään polttoainekuluja merkittävästi.

Aja tasaisesti

Mainos - sisältö jatkuu alla

Polttoaineenkulutus kasvaa, kun ajetaan aggressiivisesti, voimakkaasti kiihdyttäen ja rajusti jarruttaen. Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että aggressiivinen ajotapa voi vähentää polttoainetehokkuutta 40 prosenttia.

Voimakkaan kiihdytyksen välttäminen ja vaihteiden käyttäminen jarrutukseen on yksinkertainen tapa ratkaista ongelma. Aggressiivinen ajotapa nopeuttaa matkaa harvoin enemmän kuin pari minuuttia, eikä siten kompensoi polttoaineen lisäkulutusta. Lisäksi hitaampi ajotapa auttaa suojelemaan moottoria, renkaita ja jousitusta.

Vähennä ilmastointilaitteen käyttöä

Nykyaikaisten autojen ilmastointijärjestelmät antavat usein ilmastointilaitteen toimia silloinkin, kun se ei ole tarpeen. Ilmastointilaitteen kompressori on tehokas yksikkö, joka voi lisätä polttoaineenkulutusta jopa 30 prosenttia.

Ilmastointijärjestelmät ovat erittäin käteviä kuumana kesänä tai sateisina syksyisinä päivinä, koska ne jäähdyttävät ja kuivattavat samalla ilmaa. Ratkaiseva vinkki polttoainetehokkuuden kannalta on käyttää ilmastointia säästeliäästi.

Tarkista rengaspaineet säännöllisesti

Jokainen autonvalmistaja laskee optimaalisen rengaspaineen kullekin mallille parhaan suorituskyvyn, mukavuuden, turvallisuuden ja polttoainetehokkuuden varmistamiseksi. Alhainen rengaspaine suurentaa vierintävastusta, jolloin moottori kuluttaa enemmän polttoainetta nopeuden ylläpitämiseksi.

Siksi on hyvä tarkistaa rengaspaine säännöllisesti eli vähintään kerran kuukaudessa. Tutkimusten mukaan jokainen yhden prosentin lasku rengaspaineessa vastaa 0,3 prosentin vähennystä polttotehokkuudessa. CarVerticalin asiantuntijat kuitenkin varoittavat pitämästä renkaita liian täynnä, sillä korkeampi paine voi johtaa renkaiden epätasaiseen ja ennenaikaiseen kulumiseen.

Yritä vähentää tarpeetonta painoa

Polttoaineenkulutus kasvaa auton painon lisääntyessä, koska painavamman auton liikuttamiseen tarvitaan enemmän tehoa. Autoinsinöörit ottavat varavanteet pois autoista ja valitsevat teräksen sijaan alumiinin tai jopa muovin, jotta auton paino olisi mahdollisimman pieni.

Autosi ei ole varasto. Turhien ja raskaiden esineiden poistaminen tekee autosta taloudellisemman, ketterämmän ja tilavamman.

Vältä liikenneruuhkia

Ihmisten tulisi pyrkiä välttämään liikenneruuhkia aina kun se on mahdollista. Jatkuva pysäyttäminen ja liikkuminen rasittaa moottoria, jousitusta ja vaihteistoa. Kuten monet luultavasti tietävät, liikenneruuhkat ovat yksi syy siihen, että kaupunkiajoa pidetään vähiten taloudellisena. Usein on kätevämpää valita pidempi reitti, jossa liikennettä on vähemmän.

Välttämällä ruuhka-aikoja voidaan säästää paljon polttoainetta ja aikaa. Useimmissa kaupungeissa ruuhka-ajat ovat klo 7–9 ja 16–19.

Suunnittele matkasi etukäteen

Toinen syy siihen, että lyhyen matkan kuljettajilla on huonoin polttoainetalous, on se, että moottorit kuluttavat huomattavasti enemmän polttoainetta, kun ne eivät ole lämmenneet. Moottorin on lämmettävä aivan kuten ihmisen kehon ennen liikuntaa – liiallinen rasitus ilman lämpenemistä vaurioittaa lopulta jotain.

On hyvä yrittää suorittaa enemmän tehtäviä yhdellä kerralla – tämä on paljon terveellisempää kuin tehdä useita matkoja pitkin päivää. Lisäksi vakionopeussäätimen käyttö kaupungin ulkopuolella ajettaessa estää liian rajua kiihdytystä ja jarrutusta, mikä parantaa polttoainetehokkuutta.

Valitse polttoainetehokas auto

Monissa tapauksissa hyvä kohta aloittaa on yksinkertaisesti hankkia vähemmän polttoainetta kuluttava auto. Raskaat katumaasturit ja tehokkaat suuret autot eivät ole koskaan yhtä taloudellisia kuin vaatimattomat kompaktit perhemallit. Niille, jotka ajavat pääasiassa kaupungin rajojen sisäpuolella, mikä tahansa auto, johon tarvittavat henkilöt ja tavarat mahtuvat, voi olla aivan sopiva.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Maailmanlaajuinen ajoneuvon historian tarkistusalusta carVertical kehottaa mahdollisia ostajia tarkistamaan jokaisen auton yleisen kunnon ennen maksamista. Normaalisti auton puhdas historia puhuu puolestaan ja säästää polttoainetta sekä muita kuluja.

Pidä hyvää huolta autostasi joka päivä

Ihmiset jättävät usein huomiotta sen, että auton kunnolla on keskeinen rooli polttoainetehokkuudessa. Polttoaineenkulutukseen vaikuttavat esimerkiksi moottori, jousitus ja sähköjärjestelmät. Esimerkiksi viallinen happianturi voi aiheuttaa kaksinkertaiset polttoainelaskut. Auton säännöllisen huollon ohittamisesta ei siis pitäisi koskaan tulla tapaa.