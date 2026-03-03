Yle: Finnair ja ulkoministeriö keskustelleet evakuointilennoista

Finnair käy parhaillaan keskusteluja ulkoministeriön kanssa suomalaisten kotiuttamisesta Lähi-idästä, kertoo yhtiön operatiivisen keskuksen johtaja Jari Paajanen Ylen Aamussa.
– Meillä on hyvä dialogi ulkoministeriön kanssa mahdollisuuksista tuoda suomalaisia kotiin. Näitä yksityiskohtia en pysty kommentoimaan, mutta käymme keskusteluja ulkoministeriön kanssa, Paajanen kertoi Ylellä.
Lähi-idän kiristynyt turvallisuustilanne on vaikuttanut merkittävästi Finnairin lentoihin.
Finnair kertoi maanantaina keskeyttävänsä lennot Arabiemiraattien Dubaihin ja Qatarin Dohaan. Päätös koskee vaikuttaa noin 4 000 matkustajaan pelkästään tällä viikolla.
Lisäksi Finnair ilmoitti, ettei se lennä toistaiseksi Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta.
– Turvallisuus on meille aina etusijalla. Seuraamme tiiviisti viranomaisten suosituksia ja arvioimme säännöllisesti kaikkia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lentoihimme, Finnair totesi tiedotteessaan.