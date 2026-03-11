Yle: Antti Kaikkonen esittää kompromissia ydinasekiistaan

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää, että eduskuntapuolueet tai suurin osa niistä sitoutuisi siihen, ettei ydinaseita sijoiteta Suomeen rauhan aikana. Asiasta kertoo Yleisradio.

Yhtenäinen poliittinen sitoumus olisi samantyylinen malli kuin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on käytössä. Missään niistä ydinaseille ei ole lainsäädännöllisiä rajoitteita.

– Suomikin voisi mielestäni toimia tähän tapaan. Linjataan sitten muulla tavoin yhdessä, vaikkapa siitä, että emme salli ydinaseiden sijoittamista Suomeen rauhan aikana, Kaikkonen sanoo Ylelle.

Kaikkonen toimi Suomen puolustusministerinä vuodesta 2019 vuoteen 2023. Hänen kaudellaan Suomi haki ja liittyi sotilasliitto Natoon, jonka ydinpelotteen yhdenmukaistamista hallituksen esitys ydinenergia- ja rikoslakien muuttamisesta nyt ajaa.

Ylen mukaan Antti Kaikkonen tekee esityksen puolueiden lausumasta, koska hänen mukaansa hallituksen esitys ydinaseita koskevien rajoitteiden purkamisesta lähti liikkeelle ”vähän huonolla asennolla”.

Oppositiopuolueet hermostuivat, kun hallitus toi näin merkittävän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan esityksen omissa nimissään, keskustelematta oppositiopuolueiden kanssa.

– Tässä hallitus ei toiminut aivan viisaalla tavalla, Kaikkonen sanoo Ylelle.

Tavallisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan merkittävissä linjauksissa on pyritty etsimään yhteisymmärrystä yli hallitus- ja oppositiorajojen niin sanotussa parlamentaarisessa valmistelussa. Näin tehtiin esimerkiksi silloin, kun Suomi päätti liittyä sotilasliitto Natoon. Nyt hallitus esitteli valmiin linjauksensa oppositiolle.

Keskusta tuskin tulee vastustamaan hallituksen esitystä. Sekin on silti muistuttanut, ettei halua ydinaseita Suomeen rauhan aikana.