Oppositiolle ja Ylelle kritiikkiä ydinenergialain vuodosta – ”Pelasi Venäjän pussiin”

Perussuomalaisten ryhmäjohtajan mukaan vuoto vaaransi kansallista turvallisuutta.
Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjä lentämässä kahden yhdysvaltalaisen B-52 -pommikoneen kanssa. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista ydinaseiden kuljetusta Suomen ilmatilassa. PUOLUSTUSVOIMAT
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä arvostelee Facebook-päivityksessään Ylen päätöstä uutisoida ydinenergialain uudistuksesta vuotaneista tiedoista.

Yle julkaisi keskiviikkona uutisen, jossa kerrottiin hallituksen harkitsevan ydinaseiden kauttakulun rajoitusten purkamista. Torstaina puolustusministeri Antti Häkkänen toi asian virallisesti julkisuuteen tiedotustilaisuudessa.

Mäkelä hämmästeleekin tältä osin Ylen toimintaa.

– Moni on ihmetellyt, miksi juuri valtiollinen mediamme Yle julkaisi kansalliselle turvallisuudelle vahingollisen vuodon ydinenergialaista ja on laatinut myöhemmin monta hyökkäävää uutista asiasta, Mäkelä harmittelee.

Hän kertoo, että Yle on myös lähettänyt kansanedustajille kyselyn, jonka kysymykset ”ovat suoraan fiksun mutta vihamielisen toimijan pelikirjasta”.

Kansanedustaja kertookin ihmetelleensä, miksi Yle vaikuttaakin olevan niin paljon Venäjän asialla.

– Kuka siellä haluaa tehdä myyräntyötään maamme vahingoksi? Olisi ehkä syytä hiukan selvittää taustoja, Mäkelä ärähtää.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti arvosteli lauantaina sitä, kuinka oppositiolle annetut tiedot asian valmistelusta vuodettiin heti julkisuuteen.

– Oppositiota ei otettu mukaan ydinaserajoitevalmisteluun, koska heidän pelättiin pelaavan Venäjän pussiin vuotamalla tiedot julkisuuteen, Sammallahti kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

– Kuinka oppositio toimi saatuaan tiedot keskiviikkona? Pelasi Venäjän pussiin vuotamalla tiedot heti julkisuuteen.

