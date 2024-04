Yksiöiden kauppa vähentynyt merkittävästi

Kiinteistönvälittäjien kautta tehdyt yksiöiden asuntokaupat vähenivät vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen 2 547 kaupasta vuoden 2024 vastaavan ajankohdan 1 075 kauppaan, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto.

Uudiskohdeyksiöiden kauppamäärät romahtivat vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin 675 kaupasta vain 84 kauppaan vuoden 2024 tammi–maaliskuussa.

– Asuntoja on rakennettu viime vuosina kumulatiivisesti laskettuna kymmeniä tuhansia enemmän kuin arvioitu asuntotuotantotarve, arvioi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa uudiskohdekauppa on ollut hyvin tahmeaa jo yli puolitoista vuotta.

Ilmiön taustalla on Viljamaan mukaan voimakas asuntorakentaminen, joka painottui suurissa kaupungeissa erityisesti pieniin asuntoihin.

– Kun huomioidaan vielä, että suuri osa uusista asunnoista on ollut pieniä asuntoja, on samalla syntynyt myös eräänlainen asuntomarkkinoiden kohtaanto-ongelma. Tarjolla on pieniä asuntoja, mutta kysyntä kohdistuu enemmän suurempiin asuntoihin, Viljamaa sanoo.

Loppuvuodesta 2022 asuntojen hinnat alkoivat Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan laskea. Suurinta asuntojen hintojen lasku on ollut Viljamaan mukaan keskimäärin pienissä asunnoissa.

– Keskeiset syyt asuntojen suureen tuotantoon on pitkään jatkunut nollakorkoaika, mikä voiteli asuntokauppaa ja asuntorakentamista. Myös valtion asuntopolitiikka on ollut epäonnistunutta suhdannepolitiikan huomioimisessa.

Viljamaan mukaan vuonna 2015 valtion tukemaa ARA-tuotantoa ryhdyttiin lisäämään, vaikka suhdanne oli kuumenemassa. Hänen mukaansa ARA-tuotantoa lisättiin edelleen vuodelle 2021, vaikka asuntorakentaminen oli selvästi jo ylikuumentunut.

– Vastasyklisyyden puute on yksi asuntopolitiikan viime vuosien suurimpia epäonnistumisia, Viljamaa arvioi.