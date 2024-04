Suomi on yhä kansainvälisten osaajien suosiossa

Suomi on 25. houkuttelevin maa kansainväliselle työvoimalle, selviää konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin kansainvälisestä raportista. Yli 150 000 vastaajalle 185 maassa tehdyn tutkimuksen mukaan Australia nousi uudeksi suosikkimaaksi ohi Kanadan.

Laskua on hieman tullut, sillä vielä vuonna 2021 Suomen sija oli 22 ja vuonna 2018 21. Kysely tehtiin yhteistyössä The Stepstone Groupin ja The Network -rekrytointiverkoston kanssa, jota Suomessa edustaa digitaalisia rekrytoinnin ja työnhaun ratkaisuja tarjoava Laura.

Suomeen töihin haluaisivat ennen kaikkea virolaiset, jotka olivat listan kärjessä myös vuonna 2021. Muita halukkaita Suomeen töihin tulijoita löytyy Pakistanista, Ghanasta sekä Arabiemiirikunnista.

Suomessa työskentelyn houkuttelevuus perustuu tutkimuksen mukaan useisiin tekijöihin, jotka tekevät maasta erityisen kiinnostavan kohteen kansainvälisille työnhakijoille.

– Tutkimuksen mukaan Suomi erottuu kansainvälisesti maana, joka vetää puoleensa kansainvälisiä osaajia monipuolisten ja hyvien työmahdollisuuksien, korkean elämänlaadun ja yhteiskunnallisen vakauden ansiosta, sanoo BCG:n osakas Tapio Schrey.

Suomalaiset eivät kaipaa kauas

Suomalaiset muuttaisivat työn perässä mieluiten länsinaapuriimme Ruotsiin. Muita suosikkimaita ovat Saksa, Norja sekä Espanja. Kymmenen suosikkimaan kärki on pysynyt maiden osalta samana vuoteen 2021 verrattuna, mutta maiden sijoitukset ovat vaihdelleet. Kärkeä piti vuonna 2021 kuitenkin sama tuttu Ruotsi.

Kaiken kaikkiaan suomalaisten muuttohalukkuus ulkomaille työn perässä on laskenut aiemmasta, vuonna 2021 toteutetusta tutkimuksesta. Aktiivisesti töitä ulkomailta etsii nyt vain yhdeksän prosenttia verrattuna vuoden 2021 kahteenkymmeneen prosenttiin.

Suomalaisten muuttohalukkuus on matalampi kuin globaalisti. Kansainvälisistä osaajista 23 prosenttia etsii aktiivisesti töitä ulkomailta.

Suomalaisten vähäinen muuttohalukkuus johtuu yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Nuorten suhteellisen pieni osuus työvoimassa, perheen perustaminen ja asettuminen tiettyyn paikkaan sekä perhesiteiden arvostus yhdessä vähentävät suomalaisten halua muuttaa.

– Lisäksi Suomen vahva työllisyystilanne mahdollistaa uran ja elämän rakentamisen turvallisesti ilman tarvetta muuttaa ulkomaille, sanoo toimitusjohtaja Ismo Kurri The Networkia Suomessa edustavasta Laura.fi -sivustosta.

Decoding Global Talent -kyselytutkimukseen vastasi yli 150 000 vastaajaa 188:ssa eri maassa. Suomalaisia vastaajia tutkimuksessa oli 1 217. Suomessa tutkimuksen vastaukset kerää ja julkaisee Laura.fi -työpaikkasivusto, joka on The Network -digirekrytointiverkoston suomalainen jäsen.