Verohallinto muistuttaa: E-laskulla välttyy kohonneelta viivästyskorolta

Viime vuonna noin 420 000 kiinteistönomistajaa maksoi kiinteistöveron myöhässä. Määrä on noin 80 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaan maksamatta on kuitenkin edelleen 13 miljoonaa euroa.

Verohallinto kehottaa ottamaan käyttöön e-laskun, jonka voi tilata OmaVerosta samalla kun tarkastaa kiinteistöverotuspäätöksen.

Verohallinnon ylitarkastaja Irene Laine kehottaa tilaamaan kiinteistöverosta e-laskun. Viivästyskorko maksamattomalle verolle nousi tänä vuonna 11 prosenttiin.

− Korko maksamattomalle verolle alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen. Kun käytössä on e-lasku, maksu tulee suoritetuksi ajallaan ja asiakas säästyy viivästyskorolta.

− E-laskulla on valmiina tarvittavat tiedot, kuten tili- ja viitenumero sekä oikea maksettava summa. Näin asiakkaan ei tarvitse näpytellä tietoja laskua maksaessaan, vaan hän voi vain hyväksyä e-laskun, Laine sanoo.

E-laskun voi tilata OmaVerosta esimerkiksi samalla, kun tarkistaa kiinteistöverotuspäätöksen. E-laskuehdotus tulee asiakkaan verkko- tai mobiilipankkiin, jossa se pitää vielä hyväksyä 30 vuorokauden kuluessa.

− Kun e-laskun tilaa noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää, sen ehtii vielä saada ennen kuin vero erääntyy, Laine kertoo.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat suurimmalla osalla asiakkaista elo- ja lokakuussa. Asiakkaat, jotka ovat tilanneet e-laskun, saavat sen verkkopankkiinsa jo noin kaksi kuukautta ennen veron eräpäivää.

− Esimerkiksi asiakkaat, joiden kiinteistöveron eräpäivä on 6.8., saavat e-laskun jo 11.6., Laine kertoo.

− Useimmilla kiinteistöveron eräpäivä on elokuussa, ja kun kesällä on paljon muitakin menoja, veroon varautuminen unohtuu helposti. Nyt lähetämme e-laskut asiakkaiden toivomuksesta jo hyvissä ajoin. Näin he voivat paremmin varautua etukäteen tulevaan veron eräpäivään, hän jatkaa.

Verohallinto lähettää e-laskuehdotuksia Nordean henkilöasiakkaille

Verohallinto lähettää toukokuussa 220 000:lle Nordean asiakkaalle e-laskuehdotuksen veroista. E-laskuehdotuksen saavat sellaiset Nordean asiakkaat, joilla on maksettavana kiinteistöveroa, ja joilla ei ole käytössä e-laskua, suoramaksua tai verkkolaskua, ja jotka ovat ilmoittaneet Verohallinnolle Nordean tilinumeron veronpalautusta varten.

Asiakkaalla on 30 päivää aikaa hyväksyä ehdotus. Hyväksymällä ehdotuksen asiakas saa jatkossa Verohallinnolta e-laskut kiinteistöveron lisäksi mahdollisista ennakko- ja jäännösveroista sekä perintö- ja lahjaverosta.

E-lasku on helppo ja turvallinen ottaa käyttöön. Laine korostaa, että mobiili- ja verkkopankkiin Verohallinnolta tuleva e-laskuehdotus ei ole huijaus eikä sen hyväksymiseen liity turvallisuusriskejä.

Verohallinto toteutti viime vuonna vastaavat e-laskukampanjat Nordean ja Osuuspankin asiakkaille. Laineen mukaan tulokset olivat hyvät.

− Saimme yhteensä 212 000 uutta e-laskuasiakasta, mikä näkyy myös kiinteistöverokertymässä ja myöhässä maksaneiden asiakkaiden määrässä, hän kertoo.