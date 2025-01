Yksi Venäjän suurimmista öljylaitoksista räjähti ilmiliekkeihin

Venäjän Kstovossa Nižni Novgorodin alueella sijaitseva Lukoilin massiivinen öljynjalostamo on ilmiliekeissä. Venäjän suurimpiin kuuluvan laitoksen kerrotaan joutuneen lennokki-iskujen kohteeksi.

Ukraina on uutistietojen ja Venäjän sosiaalisessa mediassa liikkuvien kuvien ja videoiden perusteella tehnyt lennokkihyökkäyksiä useisiin eri kohteisiin Länsi-Venäjällä.

Iskujen kerrotaan kohdistuneen öljy- ja energialaitoksiin Nižni Novgorodin lisäksi myös Smolenskin, Tverin ja Brjanskin alueilla.

Kstovon jalostamon vauriot näyttävät videoiden perusteella laajoilta. Etäältä kuvatuilla videolla (alla) näkyy yötaivaan valaiseva liekkimeri.

The Lukoil refinery of Kstovo, Nizhny Novgorod, in Russia has been severely hit by UAVs. Flames are consuming large parts of the facility, which processes annually 15 million tons of crude oil. It is the forth largest refinery in Russia in terms of production. pic.twitter.com/ZAhUTpbDqL

