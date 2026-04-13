Oletko ostamassa asuntoa? Yksi virhe voi maksaa tuhansia

Oman asunnon ostaminen on monelle elämän suurin sijoitus. Ennen kauppojen tekoa kannattaa kuitenkin selvittää tietyt asiat. Muuten tiedossa voi olla ikäviä yllätyksiä ja jopa tuhansien eurojen lisälasku.

Kiinteistöliiton juristi Minni Yli-Olli suosittelee aivan aluksi käymään asuntoon liittyvät dokumentit huolella läpi. Tällaisia dokumentteja ovat ainakin myynti-ilmoitus, isännöitsijäntodistus, yhtiöjärjestys, tilinpäätös ja toimintakertomus.

– Isännöitsijäntodistuksesta selviää asuntokohtaiset tiedot, kun taas yhtiöjärjestyksestä käy ilmi muun muassa se, miten vastikkeita yhtiössä peritään. Tilinpäätösasiakirjoista voi tarkastella tarkemmin yhtiön taloudellista tilannetta, Yli-Olli selventää Verkkouutisille.

Lisäksi kannattaa selvittää, mistä asunnon kustannukset muodostuvat.

– Suosittelen esimerkiksi selvittämään, sisältyykö asunnon hintaan yhtiölainaosuus sekä mistä vastike muodostuu. Yhtiö voi esimerkiksi sijaita vuokratontilla, josta maksetaan tonttivastiketta.

Hänen mukaansa taloyhtiön tilanteesta kannattaisi ainakin selvittää, mitä remontteja yhtiössä on tehty ja mitä remontteja on mahdollisesti tulossa.

– Hallituksen laatimasta kunnossapitotarveselvityksestä tulisi käydä ilmi hallituksen näkemys taloyhtiössä seuraavan viiden vuoden aikana tehtävistä remonteista. Lisäksi hallitus laatii yhtiökokoukseen kirjallisen selvityksen yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.

Yli-Ollin mukaan ostajan kannattaa siis tutustua viimeisen yhtiökokouksen kokousmateriaaleihin, myynti-ilmoitukseen ja kysellä myyjältä tai välittäjältä tarkemmin remonteista.

– Lisäksi kannattaa tutustua taloyhtiön taloustilanteeseen tutkimalla tilinpäätösasiakirjoja. Esimerkiksi toimintakertomus kertoo asunto-osakeyhtiön edellisen tilikauden keskeisimmät tapahtumat.

Tästä tunnistat hyvän taloyhtiön

Mistä merkeistä voi päätellä, että taloyhtiön asiat ovat kunnossa?

Yli-Ollin mukaan yksi merkki on se, että taloyhtiön tekninen ylläpito on ollut suunnitelmallista.

– Yhtiössä on tehty remontteja ja niitä on suunniteltu tehtäväksi tulevaisuudessa. Remonttitarpeeseen vaikuttaa esimerkiksi taloyhtiön ikä.

Toinen hyvä merkki on se, että yhtiön taloutta on hoidettu hyvin.

– Hoitovastiketta on kerätty niin, että yhtiöllä on taloudellista puskuria yllättävien menojen varalle, esimerkiksi noin kolmen kuukauden hoitovastikekertymää vastaava summa, Yli-Olli kertoo esimerkkinä.

On olemassa tiettyjä varoitusmerkkejä, jotka viittaavat siihen, että taloyhtiön asiat eivät välttämättä ole kovin hyvällä mallilla.

Yksi tällainen merkki voisi Yli-Ollin mukaan olla esimerkiksi se, että vanhassa taloyhtiössä ei ole tehty juurikaan remontteja eikä niitä ole asiakirjojen perusteella näköpiirissä lähitulevaisuudessakaan.

– Jos taas taloyhtiöllä on paljon alijäämää eli vastikkeita on kerätty toistuvasti liian vähän usean vuoden ajalta, voi miettiä, mikä tässä on taustalla ja onko hoitovastike mahdollisesti tulevaisuudessa nousemassa.

Tunnista varoitusmerkit

Mikä voisi olla sellainen varoitusmerkki, jonka takia asuntoa ei taloyhtiöstä kannata missään nimessä ostaa?

– Mielestäni tämä on hyvin tapauskohtaista, ja jokainen ostaja arvioi riskit omalta kannaltaan. Itse ajattelisin isona varoitusmerkkinä sellaista taloyhtiötä, jossa taloyhtiön hallintoa ei ole käytännössä hoidettu ollenkaan viimeisiin vuosiin.

Tämä voi ilmetä siitä, että dokumentit ovat puutteellisia, esimerkiksi yhtiökokouksia ei ole pidetty ja yhtiöllä ei ole valittua hallitusta.

– Tällöin ostajan on myös vaikea arvioida taloyhtiön tilannetta tai asunnosta koituvia kustannuksia.

Asiat kannattaa selvittää ennen ostopäätöstä

Ennen asunnon ostamista taloyhtiön paperit kannattaa tutkia siis tarkkaan. Asialla voi olla yllättävän suurta merkitystä myöhemmin mahdollisten ongelmien ilmaantuessa.

Yli-Olli muistuttaa, että ostajalla on velvollisuus tutustua asiakirjoihin ennen asunnon ostoa.

– Jos ostaja ei itse perehdy asiakirjoihin, ei hän voi myöskään vedota asuntokaupan virheenä sellaisiin epäkohtiin, jotka ovat olleet nähtävissä asiakirjoista. Jos ostaja myöhemmin havahtuu epäkohtiin taloyhtiössä, voi hän kuitenkin omalla toiminnallaan pyrkiä edistämään taloyhtiön asioita olemalla itse aktiivinen esimerkiksi yhtiökokouksessa tai hakeutumalla itse taloyhtiön hallitukseen.

