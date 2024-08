Yksi asia pitäisi kansanedustajan mukaan lisätä budjettikeskusteluun – ”Ei ole leikkaamista”

Kokoomuksen kansanedustaja ja talousasiantuntija Martin Paasi kommentoi, että budjettikeskusteluun pitäisi lisätä kolmas jalka, eli tehostaminen.

– Tehostaminen ei ole leikkaamista vaan sitä, että saadaan aikaiseksi enemmän, parempaa, vähemmällä. Se jalkautuu oikeanlaisilla mittareilla ja kannustimilla. Myös julkisella puolella, Paasi sanoo X-alustalla.

Paasi on kirjoittanut aiheesta aiemmin myös LinkedIn-päivityksessään. Hänen mukaansa rahan syytämisestä tulee kaikenkattava keino ”parantaa” tekemisen määrää ja sen laatua, ellei ymmärretä miten asioita tulisi tehdä.

– Esimerkiksi sote-palveluita parannetaan kuitenkin ensisijaisesti tekemistä tehostamalla, Paasi katsoo.

– Olen tehostanut useita organisaatioita. Periaatteessa se on helppoa. Ensiksi poistetaan organisaation siilot. Mitä useampaan osaan organisaatio on jakautunut, sitä enemmän vastakkainasettelua organisaatiossa on. Sen jälkeen tekemisten aikasyöpöt otetaan tarkasteluun ja esimerkiksi koodataan automaatioksi tai muutetaan kyseisen tekemisen toteutustapaa.

– Sitten on vielä kokonaisuuden vuoro. Voiko kokonaisuutta virtaviivaistaa jotenkin? Pystyisikö ulkoistamisella hyödyntää jaettuja skaalaetuja?

Muutosvastarintaan voi Paasin mukaan vaikuttaa kannustimilla: Mikäli määrä ja laatu paranee samalla kun kustannukset pienenenevät, maksetaan ensimmäisen vuoden realisoituneet ja pysyvät säästöt bonuksina niitä aikaansaaneille.

– Tehostamisen seurauksesta työajat lyhenevät, oman työpanoksen merkityksellisyys paranee ja työtyytyväisyys yleistyy.

Paasi myöntää, että käytännön toteutus voi olla kuvattua hankalampaa, mutta silti se on tehtävissä.

– Kun ongelmia ratkotaan vain rahaa lisäämällä, tuhlataan varoja, ihmisiä ja potentiaalia. Kahviautomaatilla haukutaan toisia, tekemisen tapaa pidetään typeränä ja omassa mielessä pohditaan alan vaihtoa. Tähän eivät mitkään miljardit auta, hän kiteyttää.

