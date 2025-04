Valkoposkihanhien muutto aikaistui

Suomessa pesivien valkoposkihanhien kevätmuutto on alkanut keskimääräistä aikaisemmin, kertoo ely-keskus.

BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan kevään ensimmäiset kaksi valkoposkihanhea havaittiin poikkeuksellisen aikaisin perjantaina 7.3. Turun Ruissalossa.

Lounais- ja Etelä-Suomessa valkoposkihanhien määrät kasvoivat maaliskuussa hitaasti ja ensimmäinen yli sadan hanhen havainto tehtiin torstaina 27.3. Helsingin Vanhankaupunginlahdella, jossa laskettiin yhteensä 116 valkoposkihanhea.

Toistaiseksi suurin muuttoaalto koettiin sunnuntaina 13.4., jolloin muun muassa Helsingissä, Raaseporissa ja Espoossa laskettiin yli 3 000 muuttavaa valkoposkihanhea. Helsingin Kivikossa laskettiin suurin määrä, 3 630 muuttavaa valkoposkihanhea. Edellispäivänä lauantaina 12.4. Ruotsin eteläkärjen Falsterbossa laskettiin 12 500 itään muuttavaa valkoposkihanhea. Ruotsin valkoposkihanhet muuttivat siis Suomeen asti.

Suurin yksittäinen kerääntymä laskettiin maanantaina 14.4. Pukkilan Kanteleenjärvellä, jossa oli 8 000 yöpyvää valkoposkihanhea. Valkoposkihanhien esiintyminen painottuu ajankohtaan nähden totutusti Lounais- ja Etelä-Suomeen, jossa saapuneet valkoposkihanhet ovat valtaosaksi Suomen omaa pesimäkantaa.

Etelä-Karjalassa suurin laskenta tehtiin maanantaina 14.4. Savitaipaleella, jossa havaittiin 810 muuttavaa ja ruokailevaa valkoposkihanhea. Pohjois-Karjalan suurin havainto tehtiin tiistaina 15.4. Liperin Kontkalassa, jossa havaittiin 194 ruokailevaa valkoposkihanhea.

Aikaisempien vuosien tapaan GPS-lähetinhanhien sijaintitiedot kertovat muuton edistymisestä. Suomen, Saksan ja Alankomaiden Barentsinmeren kannan GPS-lähetinhanhia on jäljellä noin 40 yksilöä. Valtaosa näistä yksilöistä on edelleen talvialueillaan Alankomaiden, Pohjois-Saksan, Tanskan ja Etelä-Ruotsin alueella. Kaksi GPS-lähetinhanhea on ehtinyt jo Viron alueelle.