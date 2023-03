Yksi asia on yli muiden Ukrainan tukemisessa

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov on varoittanut maan asevoimien kärsivän kriittisestä ammuspulasta.

Tykistökranaatteja tarvittaisiin noin 600 000 kappaletta kuukaudessa, jotta tykistö voisi tulittaa täydellä tehollaan. Minimitarpeeksi arvioidaan 60 prosenttia eli 356 000 ammusta kuukaudessa.

Financial Times -lehden mukaan Ukrainalla on käytössään noin 300 tykistöjärjestelmää, joista suuri osa on kumppanimaiden toimittamia.

EU on laatinut suunnitelman, jossa Ukrainalle tykistöammuksia lähettäville jäsenmaille maksettaisiin korvauksia yhteensä miljardin euron edestä. Valtioita kehotetaan samalla jättämään puolustusteollisuudelle uusia tilauksia omien varastojen täydentämiseksi.

Lähellä Itä-Ukrainan rintamaa hiljattain vieraillut FPRI-ajatuspajan sotilasasiantuntija Rob Lee on samaa mieltä siitä, että tykistöammusten riittävyys voi muodostua ratkaisevaksi kuluvan vuoden aikana.

– Tärkein yksittäinen asia, jonka EU voi tehdä Ukrainan tukemiksi, on tuottaa lisää tykistöammuksia. Ne antavat Ukrainalle paremmat mahdollisuudet saavuttaa läpimurto tulevissa hyökkäyksissä ja vähentävät Venäjän etulyöntiasemaa kulutustaistelussa, Rob Lee tviittaa.

Asiantuntijan mukaan nyt tehtävistä toimenpiteistä on hyötyä myös lähivuosina, jos sota jatkuu.

– Bahmutissa, Vuhledarissa ja muissa tärkeissä taisteluissa Venäjä käyttää monta kertaa enemmän kranaatteja päivässä. Ilman tätä etua Venäjän hyökkäyskyky olisi huomattavasti heikompi. Tuotantokapasiteettiin tehtävät investoinnit voivat olla kriittisen tärkeitä Ukrainalle vuosina 2024–2025, Lee jatkaa.

— Rob Lee (@RALee85) March 8, 2023