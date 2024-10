YK:n pääsihteerin vierailu Vladimir Putinin luokse herättää kiukkua

YK:n portugalilainen pääsihteeri António Guterres aikoo matkustaa Venäjän Kazaniin, jossa presidentti Vladimir Putin isännöi tänään alkavaa Brics-kokousta.

Kremlin mukaan Guterres tapaa torstaina Vladimir Putinin, jossa ajankohtaisten YK:n kuulumisten lisäksi asialistalla ovat Lähi-idän kriisi sekä sota Ukrainassa. Guterres ei toistaiseksi ole kommentoinut vierailuaan, eikä YK ole vahvistanut sitä.

Kyse olisi YK:n pääsihteerin ensimmäisestä matkasta Venäjälle sitten huhtikuun 2022, jolloin Guterres tapasi Putinin ja luonnehti vierailun jälkeen, että lännen ja Venäjän näkemykset sodasta eroavat toisistaan jyrkästi. YK on tuominnut hyökkäyssodan laittomana.

Ukrainan ulkoministeriö on tyrmännyt matkan.

– YK:n pääsihteeri kieltäytyi Ukrainan kutsusta ensimmäiseen rauhankonferenssiin Sveitsiin. Hän kuitenkin hyväksyi kutsun Kazaniin sotarikollinen Putinilta. Tämä on väärä ratkaisu, eikä edistä rauhaa. Se vain vahingoittaa YK:n mainetta, ulkoministeriö ruotii X-päivityksessään.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landbergis kommentoi Guteressin ja Putinin tapaamista sanaleikillä:

– UNacceptable [mahdotonta hyväksyä].

Brics-kokouksessa on mukana yli 20 maata, kuten talousfoorumin alkuperäiset jäsenet, jotka Venäjän lisäksi ovat Kiina, Intia, Etelä-Afrikka ja Brasilia, jonka presidentti on kuitenkin estynyt osallistumasta kaatumisessa saamansa päävamman takia.

Osallistujissa ovat myös uudet jäsenet Iran, Etiopia, Egypti ja Arabiemiraatit, sekä useita jäseneksi pyrkiviä tai jäsenyydestä kiinnostuneita, kuten Mongolia ja Turkki.

Brittilehti The Telegraph arvioi näkökulmakirjoituksessaan Guterresin pelaavan Putinin pussiin. Niille, jotka uskoivat, että Venäjästä tulee kansainvälinen hylkiö, laaja Brics-konferenssi ja vieläpä YK:n pääsihteerin mukanaolo on massiivinen pettymys, lehti kirjoittaa ja jatkaa, että Ukrainassa asiasta ollaan ymmärrettävästi raivoissaan.

– Miten Guterres voi matkustaa Kazaniin ja antaa Putinille sitä kunniaa, mitä tämä konferenssilta haluaakin?

– Osallistujissa on myös Nato-maa Turkin presidentti osoittamassa tukeaan Kremlille samaan aikaan kun muut liittoumassa vyöryttävät rahaa ja aseita Ukrainaan, lehti toteaa ja huomauttaa, että Venäjällä järjestettävä kokous on nyt suurin mitä se on ollut kertaakaan hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, Putin selvästi haluaa osoittaa, että Moskovan eristäminen kansainväliseltä areenalta ei ole toiminut.