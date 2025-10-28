YK:n mukaan Venäjän lennokki-iskut siviilejä vastaan ovat järjestelmällisiä sotarikoksia

YK:n ihmisoikeuskomission mukaan Venäjän siviileihin kohdistuneet drooni-iskut ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ​​ja sotarikoksia. YK:n maanantaina julkaisemasta raportista kertoo esimerkiksi The Guardian.

Raportissa komissio toteaa, että keskitetyn komennon alaisuudessa toimivat Venäjän asevoimat ovat järjestelmällisesti käyttäneet drooneja siten, että niillä on ”tarkoituksellisesti kohdistettu iskuja siviileihin ja siviilikohteisiin sekä aiheutettu vahinkoa ja tuhoa”.

Raportin laati YK:n riippumaton kansainvälinen Ukrainan tutkintakomissio, joka raportoi YK:lle. Viimeisimmässä raportissa tarkasteltiin erityisesti kolmea Ukrainan aluetta: Hersonia, Mykolaivia ja Dnipropetrovskia, jotka ovat lähellä etulinjaa ja joilla drooni-iskut ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana.

Tällä alueella etulinja kulkee Dnipro-joen varrella, ja raportin tekijät havaitsivat, että rintaman yli lähetetyt venäläiset droonit olivat armottomasti kohdistaneet iskuja siviileihin ja heidän koteihinsa sekä kokoontumispaikkoihin, humanitaarisen avun jakelupisteisiin ja siviilejä palveleviin kriittisiin infrastruktuurikohteisiin. Usein iskut kohdistuivat samoihin paikkoihin toistuvasti. Droonien käyttäjät ovat kohdistaneet iskuja myös ambulanssimiehistöihin ja palokuntiin.

Venäläiset ovat käyttäneet iskuissa erilaisia ​​pieniä ja edullisia lyhyen kantaman drooneja, jotka on yleensä varustettu kameroilla ja ohjausjärjestelmällä. Jotkut niistä räjähtävät osuessaan, toiset taas pudottavat räjähteitä ylhäältä. Nämä laitteet eroavat suuremmista, pitkän kantaman drooneista, joita Venäjä käyttää Ukrainan kaupunkien pommittamiseen lähes joka yö.

Näillä kolmella alueella on pelkästään viimeisen vuoden aikana kuollut yli 200 siviiliä näiden lennokki-iskujen seurauksena. Noin kymmenkertainen määrä siviilejä on loukkaantunut.

Raportin mukaan drone-iskut ovat murhia sekä sotarikos, koska ne on kohdistettu tahallisesti siviileihin. Hyökkäykset on tehty osana järjestelmällistä politiikkaa, jonka tavoitteena on ajaa siviilit pois näiltä alueilta. Tämä tekee niistä väestön pakkosiirtoihin viittaavan menettelyn, ja väestön pakkosiirto on rikos ihmisyyttä vastaan.

Venäläiset ovat toistuvasti esittäneet, että eivät kohdistaisi iskuja siviileihin, mutta raporttia koostettaessa he kieltäytyivät yhteistyöstä.