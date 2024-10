YIT:n kannattavuus nousi – tällaiset ovat asuntomarkkinoiden näkymät

Rakennusyhtiö YIT:n liikevaihto laski vuoden kolmannella neljänneksellä 453 miljoonaan euroon. Vertailukaudella eli viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 553 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon laskun taustalla oli asuminen-segmentin sekä toimitilojen liikevaihdon lasku. Liikevaihto kasvoi Baltian ja itäisen Keski-Euroopan maissa ja laski Suomessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Liikevaihto jäi analyytikoiden konsensusennusteista.

Yhtiön liikevoitto sen sijaan ylitti reippaasti ennakko-odotukset.

YIT:n heinä-syyskuun oikaistu liikevoitto oli 26 miljoonaa euroa, joten kannattavuus parani vertailukaudesta, jolloin liikevoitto ylsi 17 miljoonana euroon. Liikevoitto ylitti selvästi analyytikoiden konsensusennusteet. Yhtiön mukaan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä kaikissa segmenteissä.

– YIT:n Q3-raportti oli lukujen osalta odotuksiamme parempi. Liikevaihto laski odotuksiamme enemmän, mutta tulostaso kehittyi CEE-maiden asuntomyyntien ja kertaerien ansiosta odotuksiamme paremmin, tulosta kommentoi tuoreeltaan analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Olli Koponen Inderesin aamukatsauksessa.

YIT:n tilauskanta pieneni reilulla parilla sadalla miljoonalla eurolla kesäkuun lopusta: syyskuun lopussa tilauskanta oli 2736 miljoonaa euroa.

– Kannattavuus parani kaikissa segmenteissämme kolmannella vuosineljänneksellä muutosohjelmamme tulosten alkaessa näkyä. Olemme keskittyneet ydinliiketoimintaamme, kehittäneet henkilöstömme kyvykkyyksiä toimitusketjun- ja projektinhallinnassa sekä vahvistaneet kaupallista osaamistamme entisestään. Nämä toimenpiteet näkyvät tuloksessamme, toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa kommentoi tulosta yhtiön osavuosikatsauksessa.

– Makrotalous on kehittynyt Suomen asuntomarkkinoiden elpymistä tukevampaan suuntaan, ja käytettyjen asuntojen markkinassa on jo nähty merkkejä aktiivisuuden lisääntymisestä. Inflaatio on hidastunut, ja kolmannen vuosineljänneksen aikana korkotaso on laskenut merkittävästi. Vaikka korkojen lasku tukee osaltaan Suomen rakennusalan tilannetta, asuntomarkkinoiden merkittävästä elpymisestä ei ole näkyviä merkkejä. Emme ole aloittaneet yhtään kuluttaja-asuntohanketta Suomessa vuoden 2024 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana, ja kuluttaja-asuntojen valmistumismäärä Suomessa tulee olemaan alhainen vuonna 2025, Vuorenmaa jatkoi.

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan 20–60 miljoonaa euroa tänä vuonna.

– Näkymien osalta tilanne on edelleen heikko asuntomarkkinoilla Suomessa. YIT odottaa tilanteen vielä säilyvän heikkona vuoden loppuun asti eikä tilanne vuoden 2025 näytä valoisammalta. Kuluttajavalmistumiset jäävät erittäin alhaiselle tasolle vuonna 2025 ja kommenteissa YIT näkee markkinan piristyvän kunnolla vasta 2025 H2:lla (toisella vuosipuoliskolla). Tämä voi tarkoittaa, että myös vuoden 2026 kuluttajakohteiden aloitukset jäävät alhaisiksi, millä olisi selvästi negatiivinen vaikutus ennusteisiimme, Koponen analysoi YIT:n näkymiä.