”Yhtä hyvin voisit kaivaa kuussa” – tutkija lyttää haaveen Grönlannin mineraaleista

Presidentti Donald Trumpin hallinnossa Grönlannin maanalaiset rikkaudet nähdään keinona heikentää Kiinan yliotetta harvinaisista maametalleista, joita tarvitaan kaikkeen hävittäjistä ja lasereista sähköautoihin ja lääketieteen kuvantamislaitteisiin.

Todellisuudessa Grönlannin mineraalien aarreaitta ei avaudu helposti jos ollenkaan, huomauttavat asiantuntijat CNN:lle. Louhiminen olisi äärimmäisen vaikeaa ja kallista, sillä monet esiintymistä sijaitsevat syrjäseuduilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on yli kilometrin paksuinen mannerjää ja suuren osan vuodesta pimeää. Grönlannissa ei ole myöskään infraa eikä työvoimareserviä, jotta kaivosunelma kävisi toteen.

Grönlannissa on tunnistettu yli 1100 mineraaliesiintymää, mutta toiminnassa on vain kaksi kaivosta ja kaivostoiminnalle on voimassa vain kahdeksan lupaa. Yli 600 esiintymää sisältää mineraaleja, jotka Yhdysvallat on luokitellut taloutensa ja kansallisen turvallisuutensa kannalta välttämättömiksi.

– Ajatus Grönlannin muuttamisesta Yhdysvaltojen harvinaisten maametallien tehtaaksi on tieteisfiktiota. Se on yksinkertaisesti pähkähullu, sanoo Malte Humpert, joka on Arktisen instituutin perustaja ja vanhempi tutkija.

– Yhtä hyvin voisit kaivaa kuussa. Joiltain osilta Grönlanti on pahempi kuin kuu, Humpert pamauttaa.

Noin 80 prosenttia Grönlannista on jään peitossa ja mineraalien louhiminen, kuten lähes mikä tahansa muukin on arktisella alueella 5-10 kertaa muuta maailmaa kalliimpaa.

Yhdysvaltalaisyritysten taivuttelu ottamaan riski Grönlannissa voi asiantuntijoiden mukaan olla niin ikään pelkkää fantasiaa.

Peterson Institute for International Economics -ajatushautomon vanhempi tutkija Jacob Funk Kirkegaard kuvaa, että jos Grönlannissa odottaisi aarre sateenkaaren päässä olisivat yksityiset yritykset menneet sinne jo aikoja sitten. Perustaa liiketoiminnalle on hänen mukaansa kuitenkin hyvin vaikea rakentaa, koska tarvittavat alkuinvestoinnit olisivat valtavia.

Ilmastonmuutos on sulattanut jäätä ja saanut jotkut toivomaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia. On kuitenkin liian aikaista sanoa, että ilmastonmuutos olisi käänne, joka kumoaisi kaivostoiminnan haasteet Grönlannissa.

Jään sulaminen on avannut joitakin merireittejä, mutta myös tehnyt maaperästä epävakaampaa porata ja lisännyt maanvyöryjen riskiä. Ilmastonmuutos ei tarkoita, että kaikki olisi helppoa, Malte Humpert toteaa.

Lisäksi kaivostoimintaa estää tiukka ympäristösääntely. Jos Trumpin hallinto saisi sen jollain keinolla raivattua pois tieltä, se voisi paikallisväestön silmissä olla hyvin epäsuosittua.

Grönlannin myyminen Yhdysvalloille edellyttäisi todennäköisesti kansanäänestystä. Tammikuussa 2025 julkaistun kyselyn mukaan grönlantilaisista 85 prosenttia ei halua kuulua Yhdysvaltoihin ja vain kuusi prosenttia kannatti liitosta.