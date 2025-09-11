”Yhdysvaltojen on oltava valmis kohtaamaan Venäjä”

– Yhdysvaltojen ja Nato-liittolaisten on oltava valmiita kohtaamaan Venäjä sekä muut hyökkääjävaltiot, jotka avoimesti uhkaavat vapaan maailman rauhanomaisia demokratioita, toteaa republikaaniedustaja Joe Wilson Ukrinformin mukaan.

Kysyttäessä, pitäisikö Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden olla valmiita kohtaamaan ydinasevaltio Venäjä, Wilson vastasi: ”Ehdottomasti.”

Hän huomautti, että hyökkääjävaltiot aina tiedottavat, mitä ne aikovat tehdä, ennen kuin ne ryhtyvät rauhanomaisia demokratioita vastaan.

– Esimerkiksi Iranin johtaja Ali Khomenei ja Hamas-hallitus ovat tehneet selväksi, että ne haluavat tappaa kaikki juutalaiset, Kiina pyrkii heikentämään Taiwanin itsemääräämisoikeutta ja (Vladimir) Putin on kirjoittanut tutkielman, jossa väitetään, että Ukrainaa ei ole olemassa.

Wilson korosti, että vapaan maailman viholliset viestivät aikomuksistaan, joten ”meidän on oltava valmiita, ja me valmistaudumme, rauhaan voiman kautta”.

Wilson huomautti, että presidentti Donald Trump on toistuvasti puhunut rauhan saavuttamisesta voiman kautta. Tämän tukemiseksi Yhdysvaltain edustajainhuone äänesti kansallisen puolustuksen valtuutuslaista, jossa on lähes biljoona dollaria kansalliseen puolustukseen.

Wilson jatkoi ja huomautti, että Naton liittolaiset ovat sitoutuneet lisäämään puolustuspanoksiaan viiteen prosenttiin bruttokansantuotteestaan.

– Tämän seurauksena länsiliitto yhdessä Japanin ja Etelä-Korean kanssa vahvistaa merkittävästi puolustuskykyään vastustaakseen diktaattoreita maailmanlaajuisesti.

Kongressiedustaja Wilson tuomitsi aiemmin keskiviikkona Venäjän lennokki-iskun Puolan alueelle ja totesi, että sotarikollinen Vladimir Putin ei ole enää tyytyväinen iskuihin naisiin ja vauvoihin Ukrainassa ja testaa nyt Natoa hyökkäämällä yhteen sen jäsenvaltioista.