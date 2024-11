Yhdysvaltalaiset B-52-pommikoneet laskeutuivat Lähi-itään

Yhdysvallat vahvistaa pelotettaan Lähi-idässä. Pitkän kantaman B-52-pommikoneita on saapunut Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän toimialueelle (CENTCOM). Asevoimat ilmoitti asiasta X:ssä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon tiedotti pommikoneiden siirtämisestä perjantaina. Syynä on lentotukialusten vuoron vaihtuminen Lähi-idässä. Pentagon on varoittanut Irania ja sen tukemia terroristijärjestöjä käyttämästä hyödyksi kaluston liikuttelua.

Iranin odotetaan vastaavan Israelin viime viikon lauantaina tekemiin iskuihin. Pitkän kantaman strategisia pommikoneita on esimerkiksi Jerusalem Postin mukaan arveltu laajemminkin myös Israelin tukemiseksi.

B-52 Stratofortress strategic bombers from Minot Air Force Base's 5th Bomb Wing arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/6mDs4n5G2u

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 2, 2024