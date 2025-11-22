Yhdysvalloista karu arvio: Ukraina on heikoimmillaan – nyt on aika painostaa

Ukrainaa riepotteleva korruptioskandaali on tarjonnut Donald Trumpin hallinnolle tilaisuuden painostaa Ukraina rauhaan epäedullisin ehdoin, kertovat lähteet Valkoisessa talosta. Asiasta uutisoi Politico.

Erään lähteen mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin suostua rauhansopimukseen.

– Ukrainalaisten on hyväksyttävä [ehdotus] Zelenskyin heikosta asemasta johtuen, lähde kertoo Politicolle.

Vaikka Zelenskyi itse ei ole joutunut korruptiosyytösten kohteeksi, ovat useat henkilöt hänen lähipiirissään päätyneet suurennuslasin alle. Trumpin hallinnossa uskotaankin, että kasvava sotaväsymys ja Zelenskyiin kohdistuva suuttumus ovat luoneet erinomaisen tilaisuuden painostaa Ukraina maalle epäedulliseen rauhaan.

Ehdotettu rauhansopimus muun muassa velvoittaisi Ukrainaa luovuttamaan Venäjälle merkittäviä alueita Itä-Ukrainassa, joita Venäjä ei ole vielä vallannut. Luovutettaviin alueisiin kuuluisi muun muassa Kramatorskin ja Slovjanskin kaupunkien läpi kulkeva linnoitevyöhyke. Ukrainaa myös kiellettäsiin liittymästä Natoon ja sen asevoimien kokoa rajoitettaisiin.

Vastineena Ukraina saisi epämääräiset turvatakuut sekä luvan hakea EU-jäsenyyttä. Venäjä myös sitoutuisi olemaan hyökkäämättä Ukrainaan jatkossa.

Trump on antanut Zelenskyille maanantaihin asti aikaa suostua rauhansopimuksen allekirjoittamiseen.

– Ukrainalaisille vihjattiin vahvasti, että Yhdysvallat odottaa heidän suostuvan rauhansopimukseen, lähde kertoo.

– Mahdollisista muutoksista päättää itse presidentti.

Valkoisen talon lähteiden mukaan sopimus on kuitenkin Ukrainan kannalta korruptioskandaalista riippumatta hyvä.

Myös eurooppalaislähteet arvioivat, että Ukrainaan kohdistuu Yhdysvaltojen suunnalta nyt valtavasti painetta.

– Amerikkalaiset puhuvat Ukrainalle painetta käyttäen, ikään kuin ainoa vaihtoehto olisi allekirjoittaa [sopimus], eurooppalaislähde toteaa.