Yhdysvallat suunnittelee Trump-kolikkoa

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö harkitsee presidentti Donald Trumpia esittävän dollarin kolikon valmistamista Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlan kunniaksi ensi vuonna, kertoo Politico.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön valuuttatoiminnan valvonnasta vastaavan Brandon Beachin toimiston tekemässä kolikon luonnoksessa on Trumpin profiili kolikon toisella puolella. Vastakkaisella puolella on kuvattu Trump nyrkki puristettuna Yhdysvaltain lipun edessä ja teksti ”FIGHT, FIGHT, FIGHT” eli suomeksi ”taistele, taistele, taistele”.
Vuonna 2020 kongressi hyväksyi lain, joka valtuuttaa valtiovarainministerin laskemaan liikkeeseen yhden dollarin kolikoita kalenterivuoden 2026 aikana. Näiden kolikoiden suunnittelun on oltava ”Yhdysvaltojen 250-vuotisjuhlan symboli”.
Politico muistuttaa, että elossa olevia ihmisiä esiintyy harvoin Yhdysvaltain rahoissa. Kongressi on asettanut erilaisia rajoituksia valtiovarainministeriölle esittää eläviä ihmisiä ja eläviä presidenttejä rahoihin. Toistaiseksi ei ole selvää, rikkoisiko valtiovarainministeriön suunnitelma Trump-kolikosta olemassa olevia lakeja.
Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kertoi perjantaina toimittajille, ettei hän ollut varma, oliko Trump tietoinen pyrkimyksestä saada hänen kuvansa kolikkoon.
– En ole varma, onko hän nähnyt sitä, mutta olen varma, että hän rakastaa sitä, Levitt totesi.