Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen näkee Yhdysvaltojen ja Israelin olevan hyvin vahvassa asemassa sodassa Irania vastaan. Islamistisella teokratialla on hänen mukaansa kovin vähän tehtävissä sotilaallisessa mielessä.

– Yhdysvallat ja Israel hallitsevat sotilaallista aloitetta. Eilinen ei ollut yksittäinen täsmäisku, vaan yritys ottaa nopea eskalaatioetu ja murtaa Iranin kyvykkyyksiä järjestelmällisesti, Vanhanen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Asiantuntijan mukaan työnjako operaatiossa on ollut selkeä. Israel on kohdistanut toimensa johtoon ja komentorakenteisiin kun taas Yhdysvallat iskee laajasti ohjusjärjestelmään, varastoihin ja infrastruktuuriin.

– Tavoitteena lamauttaa Iranin sotilaallinen toimintakyky ja poliittinen päätöksenteko, Vanhanen tiivistää.

– Iran vastasi laajentamalla konfliktin Persianlahteen ja pommitti kahdeksaa Lähi-idän maata.

Henri Vanhasen mukaan Iranin toiminta osoittaa, että se kykenee aiheuttamaan lähinnä häiriötä muuttamatta kuitenkaan sotilaallisia voimasuhteita. Kuitenkin mahdollinen Hormuzinsalmin sulkeminen olisi kova isku kansainväliselle kaupalle.

Asiantuntija huomauttaa, että tällainen toiminta kuitenkin johtaisi avoimeen merisotaan ja globaaliin vastareaktioon. Samoin ylimmän johtajan Ali Khamenein kuolema tuo uusia muuttujia kuvioon.

– Khamenein kuolema muuttaa asetelman poliittiseksi. Tilalle valittu Iranin johtokunta yrittää näyttää jatkuvuutta, mutta se toimii tilanteessa, jossa tosiasialliset vaihtoehdot vähissä. Eikä uusikaan johto ole turvassa näissä olosuhteissa, Vanhanen avaa.