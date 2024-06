Yhdeksän SDP:n kansanedustajan vastustus riittää kaatamaan rajaturvallisuuden lain

Itärajan venäläisen vaikuttamisoperaation torjumiseksi esitetty rajaturvallisuuden laki halutaan säätää poikkeuslakina kiireellisenä. Tämä vaatii eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistöä. Laki ei siis mene läpi, mikäli enemmän kuin yksi kuudesosa kansanedustajista vastustaa sitä äänestyksessä. Tämä merkitsee, että enintään 33 kansanedustajaa saa painaa ei-nappia, jos koko eduskunta saadaan koolle päättämään asiasta.

Hallituspuolueista kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit äänestävät lain puolesta. RKP:n edustajien kantoja on taas arvuuteltu julkisuudessa.

Puolueen puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi eilen Iltalehdelle pitävänsä perusteltuna ajatusta siitä, ettei äänestyksessä noudatettaisi ryhmäkuria. RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet on kertonut äänestävänsä lakia vastaan. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehti jo väittää X:ssä, että RKP:n linja voi johtaa ”hallituksen rivien hajoamiseen”.



Verkkouutisten käymien taustakeskustelujen perusteella huolet tähän liittyen ovat liioiteltuja. Hallituslähteistä kerrotaan, että RKP:n eduskuntaryhmä äänestänee Biaudetia lukuunottamatta lain puolesta.

Oppositiota asia jakaa. Keskusta on linjannut tukevansa lakia. Vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmien odotetaan taas äänestävän lakia vastaan.

Liike nytin Hjallis Harkimo ja Timo Vornasen yhden miehen ryhmä äänestänevät lain puolesta.

Kriittisessä roolissa on pääoppositiopuolue SDP.

Useiden SDP:n kansanedustajien on kerrottu vastustavan lakia ja puolueesta on vihjattu lain kaatumisesta. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) vahvisti tänään Verkkouutisten haastattelussa, että ryhmässä on näkemyksiä lain puolesta ja vastaan. Kiljunen sanoi, että hallintovaliokunnan käsittelyssä olevaan lakiin on saatava perustuslakivaliokunnan sekä SDP:n vaatimat muutokset, jotta hän voisi itse tukea sitä eduskunnassa.

Kiljunen ei ottanut suoraan kantaa siihen, pitääkö SDP:n ryhmän muodostaa asiaan yhteinen kanta.

– Se täytyy miettiä ryhmässä huolella läpi. Tässä on otettava huomioon turvallisuuskysymykset, mutta myös se, että jos tämä hybridiuhkan muoto voidaan torjua tällä lailla, naapurilla voi olla mitä tahansa muutakin arsenaalissa. Jos joka kerta ryhdymme tekemään myönnytyksiä ja sillä tavalla rikkomaan kansainvälistä oikeutta, sehän on se, mitä herra [Vladimir] Putin juuri haluaa, Kiljunen perusteli.

Verkkouutisille arvioidaan hallituslähteistä, että äänestyksestä tulee varsin tiukka SDP:n takia.

Palataan 33 kansanedustajaan.

Jos laskelman lähtökohdaksi otetaan, että kaikki kansanedustajat ovat paikalla äänestyksessä, kertyy vihreiden 13 ja vasemmistoliiton 11 kansanedustajasta yhteensä 24 ääntä lakia vastaan. Kun mukaan lasketaan Eva Biaudet, ollaan 25 ei-äänessä.

Yksinkertaisella laskelmalla lakihankkeen kaatumiseen riittäisi siis, että yhdeksän SDP:n 43 kansanedustajasta äänestäisi lakia vastaan. Tämä joukko voi hyvinkin olla ainakin toistaiseksi jo kasassa.

Esimerkiksi IL kertoi tiistaina, että puolueen eduskuntaryhmässä on arviolta kymmenen lakiin kriittisesti suhtautuvaa kansanedustajaa, joiden käsissä asia on.

Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa, että kansanedustajien poissaolot tai mahdollinen tyhjän äänestäminen vaikuttavat voimasuhteisiin ja voivat siten vaikuttaa laskelmaan suuntaan tai toiseen. Viiden kuudesosan enemmistö lasketaan annetuista kyllä- ja ei-äänistä.

