Yhä useampi panostaa lemmikin ruokaan – nämä vaihtoehdot jäävät hyllyyn

Suomalaiset tahtovat entistä tasokkaampaa ruokaa lemmikeilleen. Kaupparyhmä S-ryhmän myyntitilastot osoittavat, että keskihintaisten ja kalliiden tuotteiden osuus lemmikkien ruokien myynnistä on kasvanut edullisempiin verrattuna viime vuosikymmenen lopusta vuoteen 2024.
Laadukkuuden tärkeys nousee esiin myös S-ryhmän teettämän kuluttajatutkimuksen tuloksissa. Kyselytutkimuksen mukaan keskeisimmät syyt koiran herkkujen valintaan ovat lemmikin oma mieltymys, alkuperämaa, laadukkuus ja hyvä hinta-laatusuhde.
– Myyntidatasta ja tutkimuksistamme näkyy kasvava kiinnostus entistä tasokkaampaan lemmikkien ruokaan. Kuluttajien haasteena on ollut premium-tason tuotteiden vaikea saatavuus, kun tuotteita on voinut ostaa lähinnä vain erityisliikkeistä, S-ryhmän myyntipäällikkö Mikko Kovalainen toteaa tiedotteessa.
S-ryhmä kertoo vastaavansa lisääntyneeseen premium-tason tuotteiden kysyntään tuomalla niitä myös omiin valikoimiinsa.
Myös Agria-eläinvakuutuksen toteuttama kyselytutkimus osoittaa, että lemmikkien merkitys suomalaisille on entistä suurempi. Noin puolet kissan- tai koiranomistajista myös kokee, että lemmikkieläin on omaan lapseen verrattavissa oleva perheenjäsen. Kiintymyssuhde ilmenee myös haluna panostaa lemmikin hyvinvointiin huolehtimalla sen laadukkaasta ravinnosta.
