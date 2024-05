Yhä useampi luopuu lemmikistään rahan takia

SEY Suomen eläinsuojelun jäsenyhdistysten hoitoon tuli viime vuonna merkittävästi aikaisempia vuosia enemmän koiria viranomaispäätöksellä. Vuonna 2023 SEY:n jäsenyhdistysten hoitoon tuli viranomaisen päätöksellä 161 koiraa, kun edellisvuonna niitä tuli 101.

Viranomainen voi ottaa eläimen omistajaltaan haltuun, jos se on välttämätöntä eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

SEY:n jäsenyhdistykset ja vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat kertovat lisäksi ottaneensa vastaan huomattavasti aiempaa enemmän omistajansa vapaaehtoisesti luovuttamia eläimiä. Näissä tapauksissa omistaja pyytää apua SEY:n vapaaehtoisilta huomatessaan, ettei pysty enää itse huolehtimaan eläimestään.

– Korona-aikana otettiin paljon erityisesti koiria ihmisten arkea piristämään. Olimme jo tuolloin huolissamme siitä, otetaanko eläimiä liian matalalla kynnyksellä. Nyt inflaation myötä ihmisillä on aiempaa vähemmän rahaa käytössään, ja yhä useampi kotitalous on taloudellisessa ahdingossa. Yhdistelmä näkyy siinä, että koiria jätetään aikaisempaa enemmän ilman asianmukaista hoitoa, ja lemmikeistä ylipäätään luovutaan useammin, sanoo SEY:n viestintäpäällikkö Maria Eiskop tiedotteessa.

SEY:n 39 jäsenyhdistyksestä valtaosa hoitaa kodittomia kissoja ja etsii niille mahdollisuuksien mukaan uuden kodin. Viime vuonna SEY:n jäsenyhdistysten hoidossa oli noin 3 700 kissaa.

– Olemme saaneet jäsenyhdistyksiltämme viestiä, että lemmikinomistajien avunpyynnöt ovat lisääntyneet. Apua tarvittaisiin yhä enemmän eläimen käytösongelmiin liittyen. Rahallista apua tarvittaisiin niin eläinten perusylläpitoon kuin eläinlääkärikuluihinkin.

SEY kerää vuosittain tietoja hoidetuista eläimistä ja annetuista neuvoista vapaaehtoisverkostoltaan ympäri Suomen. Autettujen eläinten määrään vaikuttavat useat tekijät, kuten rahalliset resurssit ja vapaaehtoisten auttajien määrä.

– Voisimme auttaa useampia eläimiä, jos jäsenyhdistyksillämme olisi enemmän vapaaehtoisia, sanoo Eiskop.

Osa SEY:n jäsenyhdistyksistä ja vapaaehtoisista eläinsuojeluneuvojista hoitaa lemmikkieläinten lisäksi myös loukkaantuneita ja emottomia luonnonvaraisia eläimiä. Viime vuonna SEY:n vapaaehtoisten hoidossa oli noin 2 500 luonnonvaraista eläintä. Luonnonvaraisia eläimiä loukkaantuu ja sairastuu muun muassa elinympäristöjen tuhoamisen ja liikenteen vuoksi.

– Eläimiä loukkaantuu esimerkiksi niiden törmättyä ikkunoihin ja liikenteessä. Poikasia jää ilman emoa, koska emo on kuollut ihmisen toiminnan seurauksena. Meillä ihmisillä on paitsi moraalinen, myös lain tuoma velvollisuus auttaa avun tarpeessa olevaa luonnoneläintä. Luonnoneläinten auttaminen on kuitenkin lähes täysin vapaaehtoistoiminnan varassa.

SEY:n vapaaehtoisiin eläinsuojeluneuvojiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kun epäilee eläimen voivan huonosti tai kaipaa neuvoa omaan eläintenpitoon. Neuvojat siirtävät tapaukset tarvittaessa eteenpäin eläinsuojeluviranomaisille. Viime vuonna noin joka neljäs neuvontakäynti antoi aihetta toimiin eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

– Jos vaikka epäilee naapurin kaltoinkohtelevan lemmikkiään, voi kynnys ottaa yhteyttä viranomaiseen olla korkea. Tilannetta voi pohtia eläinsuojeluneuvojamme kanssa, joka on tarvittaessa yhteydessä eläinsuojeluviranomaiseen, jos näyttää siltä, että puuttumiskynnys ylittyy. Eläinsuojeluneuvoja voi myös olla suoraan yhteydessä eläimen omistajaan keskustellakseen eläimen elinolojen parantamisesta, Eiskop sanoo.