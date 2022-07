Ydinvoimalla tuotetun energian määrä halutaan kaksinkertaistaa

Tuoreen arvion mukaan ydinvoiman maailmanlaajuinen kapasiteetti olisi kaksinkertaistettava vuoteen 2050 mennessä, jotta valtiot pystyvät vähentämään riippuvuuttaan ulkomailta tuoduista fossiilisista polttoaineista.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA toteaa, että päästövähennystavoitteiden saavuttaminen ei ole välttämättä mahdollista muilla tavoin. Kuluttajille aiheutuva ylimääräinen hintalappu olisi vuosittain jopa kymmeniä miljardeja euroja, jos päästövähennyksiin pyritään ilman ydinvoimaa.

IEA:n raportin perusteella kehittyneiden maiden olisi pystyttävä vähentämään ydinalan hankkeiden kustannuksia noin 40 prosenttia. Ydinvoimaloihin ohjattavien investointien olisi samalla kolminkertaistuttava ympäri maailmaa.

Ydinvoima on tällä hetkellä suurin vähäpäästöisen energian lähde vesivoiman jälkeen. Noin 63 prosenttia kapasiteetista tulee voimaloista, jotka ovat yli 30 vuotta vanhoja. Monet niistä rakennettiin 1970-luvun öljykriisin jälkimainingeissa.

IEA:n johtaja Fatih Birol uskoo ydinvoimalahankkeiden yleistyvän nopeasti nousseiden energiahintojen vuoksi. Hän kehottaa alan toimijoita kiinnittämään huomiota aiempiin virheisiin, kuten pahasti myöhästyneisiin ja budjetin ylittäneisiin hankkeisiin. Länsimaiden olisi kiihdytettävä tahtiaan, sillä vuoden 2017 jälkeen aloitetuista 31 uudesta reaktorihankkeesta 27 on venäläis- tai kiinalaistaustaisia.

Ilman lisätoimia teollisuusmaiden ydinvoimaloiden määrä vähenee kolmasosalla vuoteen 2030 mennessä.

– Ydinvoiman uutta aikakautta ei voi pitää itsestäänselvänä. Se on kiinni hallituksista, joiden on päätettävä linjauksista, joilla taataan ydinvoimaloiden turvallinen ja kestävä toiminta tuleviksi vuosiksi. Hankkeiden taakse on lisäksi kerättävä riittävät investoinnit, Fatih Birol toteaa tiedotteessa.

The path to net zero emissions globally will be harder & more expensive without nuclear.

Employing less nuclear power than envisioned on our #NetZero pathway would cost consumers $20 billion more a year through 2050 👉 https://t.co/cFBblAn8PJ pic.twitter.com/0UzFL8XfiQ

