Ydinasekiistaan ei sopua – Petteri Orpo: ”Valitettavaa”

Hallituksen ja osan oppositiopuolueista välillä ammottaa yhä railo koskien ydinasepolitiikkaa. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi tänään perjantaina parlamentaarisen tapaamisen jälkeen, että osa oppositiopuolueista haluaisi yhä pitää kiinni olemassa olevista rajoituksista lainsäädännössä koskien ydinaseiden liikuttelua.

– On valitettavaa, että edelleen osa oppositiopuolueista haluaa , että nämä rajoitteet pysyisivät siellä lainsäädännössä.

Orpo toivoo, että kaikki eduskuntapuolueet olisivat valmiita tukemaan kuitenkin ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon esitettyä muotoilua, jonka mukaan Suomesta ei ole tulossa ydinasevaltaa eikä Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Pääministeri korosti, että myöskään Nato ei liikuttele ydinaseita rauhan aikana harjoitustoiminnassaan.

Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä selonteko ensi torstain istunnossaan, minkä jälkeen se siirtyy eduskunnan käsittelyyn.

Vasemmisto-oppositiosta on vaadittu hallitusta vetämään henkselit esitykselleen ja aloittamaan koko valmistelun uudelleen parlamentaarisesti. Orpo korosti jo edellisen tapaamisen jälkeen, ettei hallitus aio aloittaa prosessia kuitenkaan alusta.

Orpo korosti, että ydinaserajoituksia purkamalla hallitus haluaa varmistaa, että Suomi saa maksimaalisen hyödyn Naton ydinasepelotteesta. Orpo muistutti, että rikoslakiin kirjataan edelleen rajoitukset koskien ydinaseiden liikuttelua muussa kuin puolustustarkoituksessa.

Orpon mukaan oppositiopuolueilla on ollut viime viikot hyvä mahdollisuus perehtyä aiheeseen syvällisesti.

– Kaikki se tieto, mikä liittyy ydinasepelotteeseen, sotilaalliseen suunnitteluun, se on eduskuntaryhmien saatavilla. Se on nyt ollut sitä nyt kahden-kolmen viikon ajan. Puolustusministeri taisi sanoa, että 30 tuntia yhteensä näitä briiffauksia on ollut ja koko ajan on niiin sanotusti ovet auki, jos eduskuntaryhmät tai jopa yksittäinen kansanedustaja haluaaa lisää tietoa päätöksentekonsa tueksi.

Orpon mukaan puolueilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksiin, ja oppositiopuolue keskustan ehdotuksia on tässä otettukin huomioon. Keskusta ilmoitti jo aiemmin tukevansa hallituksen esitystä ydinaserajoitteiden purkamiseksi, vaikka arvostelikin aiemmin prosessia.

Pääministeri Orpo korosti perjantain tiedotustilaisuudessa hallituksen ottavan vakavasti huomioon myös oikeuskanslerin näkemykset koskien hallituksen esitystä. Oikeuskansleri arvosteli ylimpien valtioelinten päätöksentekoprosessia liian tulkinnanvaraiseksi tilanteissa, joissa ydinräjähteitä tuotaisiin mahdollisesti Suomeen. Verkkouutiset kertoi oikeuskanslerin lausunnosta tässä jutussa.