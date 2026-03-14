”Ydinaseita ei tilata kuin pitsaa”

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen painottaa Asiastudio-puheohjelmassa, että viime aikoina lakimuutoksesta alkaneessa ydinasekeskustelussa on ollut ”paljon teatteria ja vähän asiaa”.

– Mitä uskottavampi Naton ydinpelote on, sitä pienempi riski on, että ydinaseita koskaan tarvitsisi tuoda Suomeen tai käyttää. Siksi lakimuutosta tarvitaan, sanoo Vanhanen saatesanoissaan viestipalvelu X:ssä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vanhanen huomauttaa ohjelmassa, mistä lakimuutoksessa todella on kyse. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista Naton ydinasepelotteen ulottamista Suomeen.

– Tässähän ei oltu päättämässä siitä, ollaanko Suomeen tuomassa ydinaseita vai ei, vaan siitä, että poistetaan rajoituksia lainsäädännöstä.

Hänen mukaansa asia ”spinnattiin pahasti siihen suuntaan”, että Suomeen ollaan tuomassa ydinaseita.

– Hallitusta ja tätä asiaa kannattavia syytettiin ydinasekiimasta ja vastaavasta. Tämä on täysin vahingollista kansalliselle keskustelulle, koska tässä hukattiin mahdollisuus käydä asiallinen ja faktapohjainen keskustelu siitä, mitä tämä tarkoittaa, ja ylipäätään Naton ja Euroopan ydinasepelotteen strategisista ulottuvuuksista.

Samaten käsittelemättä jäi vaikka se, että ”miten Venäjä toimii”.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Tämä osoitti joiltain ihmisiltä täydellistä ymmärtämättömyyttä siitä, miten ydinasepelote ja sen strateginen ulottuvuus toimii. Tämä ymmärtämättömyys paikattiin hyvin nopeasti populistisilla lausunnoilla, joiden mukaan Suomeen tuodaan nyt ydinaseita.

Vanhanen muistuttaa, että ”mistään tällaisesta ei ole kysymys”.

– Pitää muistaa se, ettei ydinaseet ole mitään pitsan tilaamista. Ei voi soittaa, että saisiko ydinaseita näillä täytteillä. Vaikka koko kansakunta, jokainen suomalainen ja eduskunta, lobbaisivat tänne ydinaseita, emme niitä saisi.