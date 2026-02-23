Woltin toimitusjohtaja: Lähetti ansaitsee noin 20 euroa tunnissa

Palvelualojen ammattiliitto Pam neuvottelee parhaillaan alustayhtiö Woltin kanssa työsuhteisten lähettien työehtosopimuksesta. Woltin toimitusjohtaja Marianne Vikkula kertoo Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että yhtiön tavoitteena on päästä sopimukseen tämän kevään aikana.



– Olemme kannattaneet alustatyön sääntelyä koko toimintamme ajan, Vikkula toteaa.

Suurin osa Woltin läheteistä on lähettikumppaneita, eli heidät on aiemmin katsottu yrittäjiksi. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin linjasi viime vuonna, että lähetit ovat työntekijöitä.



– Olemme palkanneet jo kymmeniä lähettejä työsuhteeseen tämän vuoden aikana, Vikkula kertoo.

Suomen talouden vaikeudet näkyvät Vikkulan mukaan Woltin alustalla.



– Kysyntää lähettityölle on valtavasti. Halukkaita lähettejä on enemmän kuin mihin pystymme yrityksenä vastaamaan, hän kirjoittaa.

Vikkulan mukaan Wolt sopiikin parhaiten nimenomaan osa-aikaiseksi lisätulon lähteeksi.



– Lähettikumppaneiden keskimääräinen toteutunut palkkio Suomessa on noin 20–21 euroa tunnilta toimitusajalta; palkkioiden päälle maksetaan arvonlisävero. Lähetit tekevät Suomessa keskimäärin 14 tuntia toimituksia viikkotasolla. Globaalisti vastaava luku on 8 tuntia viikossa, Vikkula kertoo.



– Woltilla on antaa läheteille yhtä monta kuljetustoimeksiantoa kuin on tilauksia. Siksi olemme pitäneet pääsyn alustalle rajattuna ja tasapainottaneet lähettikumppanien määrää suojataksemme ansiotasoja. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa noin 20 000 ihmistä on jonossa Wolt-lähetiksi.

Pamin mukaan yrittäjinä toimivien lähettien todellinen tuntipalkka jää 4–6 euroon, koska palkkio maksetaan vain kuljetusajalta.

Woltin toimitusjohtaja kommentoi mielipidekirjoituksessaan myös lähettien tilien vuokraamista ja niihin liittyviä väärinkäytöksiä. Ylen mukaan entiset Wolt-lähetit vuokraavat tilejään toisten käyttöön. Maksuista osa hoidetaan Ylen mukaan pimeästi.

– Ihmisten kipeä tarve saada lisäelantoa on purkautunut ennennäkemättömällä tavalla Wolt-tilien jakamiseksi ja vuokraamiseksi. Mahdollinen riisto, veronkierto tai kohtuuton veloitus lähettitilin käytöstä ei ole hyväksyttävää. Tilejä ei ole tietenkään suunniteltu käytettäväksi näin, Vikkula kirjoittaa.



– Olemme käynnistäneet sisäiset selvitykset aiheesta. Vahvistamme myös ilmiantokanaviemme toimintaa ja päätämme sopimuksemme lähettien kanssa, jos sopimuksen vastaista toimintaa ilmenee.

