Kokoomuksen kansanedustaja arvostelee Woltin palkkoja – ”Saattaa kuulostaa vasemmistolaiselta”

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma perää viestipalvelu X:ssä alustataloudelle parempia sääntöjä.

– Kun yrittäjät eivät pärjää liian alhaisella palkallaan, veronmaksaja joutuu kompensoimaan sitä maksamalla asumistukia ja muita sosiaalitukia. Sitten suuret jätit, Wolt, mukaan lukien, rikastuvat, kun me muut maksamme viulu, hän kirjoittaa.

– Saattaa kuulostaa vasemmistolaiselta, kun kokoomuslainen arvostelee Woltin ja muiden jättien maksamat liian pienet palkat. Mutta en pidä siitä, että minun ja muiden veronmaksajien tuella, tällainen palkkojen polku sallitaan. Ja jätit rikastuvat. Olemmeko tyhmiä, kun sallimme sen, Kauma kysyy.

Kauma viittaa Helsingin Sanomien kolumniin, jossa todetaan muun muassa, että ”suurten toimijoiden pyörittämä alustatalous on luonut uuden torpparilaitoksen. Esimerkiksi asiakkaiden ja ravintolan väliin on tullut uusi isäntä, joka sanelee säännöt, rohmuaa päältä osuutensa ja hallitsee asiakaskokemusta”.

– Alustapalvelun valikossa ruokapaikka typistyy yhdeksi haamuravintolaksi lukuisten muiden joukossa. Ravintolan asiakkaat eivät ole enää sen omia, vaan digitaalisen isännän ohjauksessa. Ravintolan paikallinen identiteetti ja omaleimaisuus rapautuvat osaksi ulkomailta johdettua keskuskeittiötä. Tämä on osa kehityskulkua, jossa itsenäinen kasvollinen yrittäjyys menettää merkitystään ja Suomi ajautuu ulkomaisten alustajättien ja ketjuliikkeiden sivutoimipisteeksi, kirjoituksessa todetaan.