Verkkouutiset

SAK:n Jarkko Eloranta HS:lle: Suomalaisten työaikaa tullaan vielä lyhentämään

Ay-johtaja arvioi työajan lyhentymisen ajankohtaistuvan ensi vuosikymmenellä.
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Suomalaisten työaikaa tullaan vielä lyhentämään, mahdollisesti 2030-luvun puolivälin jälkeen, arvioi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta Helsingin Sanomien haastattelussa. Asia tulee hänestä joka tapauksessa ajankohtaistumaan.

Ajatus voi Elorannan mukaan tuntua ”tällä hetkellä kaukaiselta”, mutta työajan pitkän aikavälin trendi ja teknologinen murros tulevat hänestä nostamaan asian keskusteluun. Ruotsissa työnantajat käyvät työajan lyhentämisestä tällä hetkellä alustavia keskusteluja palkansaajapuolen kanssa, Eloranta kertoo HS:lle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Haastattelussa Eloranta pohtii myös laajemmin ammattiyhdistysliikkeen tilannetta. Palkansaajien järjestäytymisaste tulee mahdollisesti pian alittamaan 50 prosentin rajan, ja Eloranta myöntää kehityksen olevan ay-liikkeen kannalta huolestuttava. Työajan lyhentämisen kaltaisten tavoitteiden kannattaminen on hänestä yksi tapa nostaa ay-liikkeen profiilia.

Työajan lyhentäminen on aika ajoin noussut poliittisen keskustelun aiheeksi Suomessa. SAK ilmoitti jo ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja toivovansa Suomeen laajamittaista 80 prosentin työajan kokeilua.

Mainos