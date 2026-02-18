Wille Rydman sosiaali- ja terveysministeriksi

Perussuomalaisten kansanedustaja Wille Rydman, 40, nousee uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi.

Helsinkiläinen kolmannen kauden kansanedustaja Rydman on ehtinyt kuluvalla kaudella toimia elinkeinoministerinä 2023-2025, kunnes tehtävä siirtyi ennakkoon sovitun salkkujaon mukaan Sakari Puistolle kauden puolivälissä.

Kaisa Juuso (ps.) ilmoitti viime torstaina eroavansa ministerin paikalta ja jäävänsä sairauslomalle. Hän perusteli päätöstään tehtävän raskaudella. Juuso joutui puolustamaan hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluihin tekemiä säästöjä julkisuudessa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja puoluehallitus päättivät asiasta tänään.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra totesi medialle, että sosiaali- ja terveysministerin tehtävässä tulee kestää vaatimuksia ja paineita monesta suunnasta, ja erittäin kovaa kritiikkiä.

– Wille Rydman on todistetusti selvinnyt pahoista paikoista ja epäilemättä niitä tulee tässäkin pestissä vielä riittämään, Purra sanoi.

Hänen mukaansa ministerin paikan jaossa, kun hallituskautta on jäljellä enää vähän ja eduskuntavaalit ovat ensi vuonna, painoi eniten kokemus. Tällä Purra viittasi Rydmanin työhön elinkeinoministerinä.

Rydman sanoi, että sosiaali- ja terveysministerin salkku on yksi tämän hallituksen kaikkein vaikeimmista mutta yksi sen tärkeimmistä, koska melkoinen leijonanosa valtion menoista menee sosiaali- ja terveysmenoihin.

Rydman myös kiitti Kaisa Juusoa ja totesi, että tämän työkuorma on ollut liiankin kova. Rydman aloittaa tehtävässä käymällä läpi säästötoimet, jotka ovat pöydällä. Hän haluaa keskittyä myös sote-palvelujen sisällölliseen kehittämiseen.

– Sovituista sopeutuksista pidetään luonnollisesti kiinni, Rydman sanoi.

– En pohtinut (tehtävästä) kieltäytymistä, enkä ole koskaan haasteita pelännyt, Rydman kertoi.