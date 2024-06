Wikileaksin perustaja Julian Assange vapautui – taustalla sopimus Yhdysvaltojen kanssa

Wikileaks-sivuston perustajana tunnetuksi tullut Julian Assange on vapautunut, tiedotti Wikileaks viestipalvelu X:ssä varhain tiistaiaamuna.

Assange poistui Belmarshin korkean turvaluokituksen vankilasta Isosta-Britanniasta maanantaina 24. kesäkuuta vietettyään siellä 1901 päivää eli yli viisi vuotta.

Assange vapautettiin takuita vastaan, ja hän lensi välittömästi pois Britanniasta.

Vapauttamisen taustalla on Assangen ja Yhdysvaltain oikeusministeriön välillä tehty sopimus, joka lopettaa Wikileaksin perustajan pitkään jatkuneen juridisen taistelun vuotaneista asiakirjoista.

Financial Times -lehden mukaan Assange on sopinut Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa, että hän myöntää syyllisyytensä sotilassalaisuuksien paljastamiseen ja hänet tuomitaan 62 kuukauden vankeuteen. Sopimuksen mukaan hän on jo istunut määrättävän vankeusaikansa ollessaan vangittuna Britanniassa. Syyttäjät eivät tule vaatimaan lisävankeutta.

Wikileaks on julkaissut viranomaisten ja yritysten salaisiksi tarkoitettuja asiakirjoja.

Kesäkuussa 2012 Assange pakeni Ecuadorin Lontoon suurlähetystöön ja Ecuador ilmoitti myöntävänsä turvapaikan Assangelle. Suur-Lontoon poliisi pidätti Assangen huhtikuussa 2019 ja vei hänet pois suurlähetystöstä.

— WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024