Paula Risikko: Jokaista meistä tarvitaan isänmaamme puolustamiseen

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan varapuhemies Paula Risikon mukaan maanpuolustus edellyttää tahdon lisäksi tekoja jokaiselta kansalaiselta.

– Suomalaisten maanpuolustustahto on vahva. Kansalaisten mielestä Suomi on puolustamisen arvoinen, ja meiltä löytyy halua ja sitoutumista aseellisen vastarinnan lisäksi myös muihin maanpuolustuksen tehtäviin. Se on erinomaista, koska jokaista meistä tarvitaan isänmaamme puolustamiseen, Risikko sanoi tiedotteen mukaan puheessaan TURVA25 – koko kansan maanpuolustustapahtumassa.

– Tekoja tarvitaan meiltä kaikilta, sillä suomalainen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli perustuu laajaan yhteistyöhön, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan pitkäjänteisesti viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

Risikko totesi puheessaan, että nykyisessä vaikeasti ennakoitavissa olevassa maailmantilanteessa tärkeintä on säilyttää vakaa harkinta ja valmius ryhtyä tarvittaviin toimiin.

Hänen mukaansa Suomi toimi oikein pitäessään kiinni yleisestä asevelvollisuudesta ja sen tuomasta laajasta reservistä.

– Moni maa on tullut pahoin yllätetyksi, kun yhtäkkiä Euroopassa käydäänkin laajamittaista maasotaa. Suomi ei onneksi ole tullut yllätetyksi vaan olemme monista muista Euroopan maista poiketen pitäneet kiinni maanpuolustuksemme kulmakivistä.

Risikon mukaan Suomi on Petteri Orpon (kok.) hallituksen aikana panostanut maanpuolustukseen.

– Esimerkiksi viime viikolla hallitus ilmoitti Suomen käynnistävän valmistelut jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen irtisanomiseksi. Samassa yhteydessä hallitus linjasi, että Suomi ryhtyy nostamaan puolustusmenojaan vähintään 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Lisäksi Risikko painotti, että tärkeä kokonaisuus on myös Suomen puolustustarviketeollisuus.

– Puolustushallinto on viime aikoina tehnyt erittäin vahvaa työtä kotimaisen puolustustarviketuotannon ylös nostamiseksi. Esimerkiksi puolustusministeri on valtuuttanut Puolustusvoimat tilamaan käsiasepatruunoita Nammo Lapua Oy:ltä. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 180 miljoonaa euroa, ja työllistämisvaikutus kotimaassa on noin 410 henkilötyövuotta.

– On huoltovarmuuden näkökulmasta tärkeää, että meillä on kriittisillä puolustusteollisuuden aloilla kotimaassa sekä osaamista että tuotantokapasiteettia, ja suurilla hankinnoilla tätä on järjestelmällisesti tuettu.