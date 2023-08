Wagnerin mainoksia jakaneet miehet kiinni Puolassa – syytetään vakoilusta

Kaksi venäläismiestä, jotka levittivät Wagner-palkkasotilasarmeijan propagandaa on otettu kiinni Puolassa. Asiasta kertoo muun muassa Kyiv Post.

Miehet liimailivat Varsovassa sekä Krakovassa Wagnerin värväysmainoksia sekä jakoivat muuta Venäjän propagandaa. Miehet otti kiinni Puolan turvallisuuspoliisi ABW.

Meduzan mukaan miehet liimailivat mainoksia ainakin 300 ja valokuvasivat itseään niiden kanssa saadakseen tehtävästä luvatun palkkion.

Kumpaakin miestä tulevat saamaan syytteen vakoilusta ja he ovat viranomaisten huomassa, kertoi Puolan sisäministeri Mariusz Kamiński.

