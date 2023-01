Wagnerin Jevgeni Prigozhin: Jos jalka menee sodassa, voi siirtyä pioneeriksi

Yksityisten Wagner-joukkojen johtaja Jevgeni Prigozhin puhuu sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla ”jännittävistä mahdollisuuksista” sodassa haavoittuneille Wagner-ryhmän jäsenille. Tallenne on katsottavissa englanninkielisellä tekstityksellä tämän artikkelin lopussa.

Videolla Prigozhin sanoo, että jos sotilaat menettävät jalkansa sodassa, heistä voi tulla pioneereja. Hänen mukaansa sotilaat voivat jatkaa taistelua, vaikka menettäisivät ”toisenkin jalkansa”.

Videon on jakanut Twitterissä myös Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashenko. Runsaita jakoja ja katselukertoja kerännyt video on saanut ihmisiltä pääasiassa pöyristyneitä reaktioita. Pöyristystä herättävät etenkin Prigozhinin lausunnot, joiden mukaan Wagner-sotilaat voivat puolustaa Venäjää jopa ”ilman jalkoja”.

Prigozhin talks about exciting new opportunities for wounded and injuried members of Wagner group – if they lost a leg, they can become sappers, then they would just need one more "iron thing" if they lose another leg.

