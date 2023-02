Wagner-ryhmän johtaja raivoaa nauhalla: Emme saa ammuksia

Itä-Ukrainassa taistelevien venäläisten Wagner-palkkasotilaiden on kerrottu kärsivän akuutista ammuspulasta.

Ryhmän taistelijat ovat julkaisseet viimeisen viikon aikana useita vetoomuksia maan puolustusministeriölle tilanteen helpottamiseksi. Wagnerin perustaja Jevgeni Prigozhin kertoi aiemmin neuvotelleensa tilanteesta Moskovassa.

Prigozhinin Telegram-kanava julkaisi maanantaina ääninauhan, jonka perusteella ongelmat eivät ole ratkenneet. Julkaisu viittaa jännitteiden olevan kärjistymässä Wagnerin ja Venäjän puolustusministeriön välillä.

Wagner-johtajan mukaan ammuksia kyllä löytyisi varastoista, mutta niitä ei syystä tai toisesta toimiteta. Hän arvostelee maan eliittiä ja väittää heidän lähettävänsä lapsiaan lomalle Dubaihin samalla kun sotilaat kuolevat juoksuhaudoissa.

– Ongelma on vakava. Maasta löytyy ammuksia, sillä teollisuus on jo nostanut omaa tuotantoaan tarvittavalle tasolle, Prigozhin sanoo nauhalla.

Hän väittää tuntevansa varastotilanteen hyvin, niiden sijainnin ja jopa tietyt eränumerot.

– En silti pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa kaikista yhteyksistäni huolimatta, kaikki uppoaa ja on jumissa. Mitään päätöksiä ei tehdä, Jevgeni Prigozhin toteaa.

Osa sotilasjohtajista on hänen mukaansa auttanut Wagneria ammuskriisissä siitä huolimatta, että toiminta voitaisiin katsoa lainvastaiseksi.

Asiantuntijat ovat selittäneet tapahtumia Kremlin sisäisillä jännitteillä. Presidentti Vladimir Putinin väitetään huolestuneen Jevgeni Prigozhinin profiilin nopeasta noususta viime kesän jälkeen.

Wagner-ryhmän hyökkäykset ovat herättäneet ihailua erityisesti sotaa seuraavissa nationalistipiireissä. Sen mahdollisuus rekrytoida vankeja lopetettiin hiljattain, mikä voi heikentää Wagnerin vaikutusvaltaa huomattavasti täydennysjoukkojen ehtyessä.

– Kaikki osoittavat ylöspäin ja viittaavat ”yläkertaan”, se sanovat: ”tiedäthän Jevgeni Viktorovitsh, suhteesi ’sinne’ ovat monimutkaisia”, ja samalla osoittivat ylös ja pyörittävät silmiään, Wagner-johtaja sanoo ääninauhalla.

Bombshell audio recording indicates Prigozhin is unable to solve any issues with ammunition for Wagner.

This morning, Prigozhin's mouthpiece channel posted a 7-minute recording of him saying that he is forced to "apologise and obey" to get ammunition. pic.twitter.com/FjaQxVB9eu

— Dmitri (@wartranslated) February 20, 2023